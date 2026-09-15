CEOE Aragón reconoce la "rasmia" y la fortaleza de las empresas en un año convulso: "Han sabido adaptarse"

CEOE ha entregado este martes los Premios Empresa de Aragón 2026. Una cita para reconocer "las mejores prácticas" y la "rasmia" que caracteriza a las compañías premiadas.

Así lo ha destacado el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, quien también se ha referido a la capacidad de "luchar contra las adversidades" tras un año marcado por tensiones alrededor de la economía.

"Con orgullo aragonés, podemos presumir de los resultados que están consiguiendo nuestras empresas, han sabido adaptarse a este nuevo escenario y reaccionar rápidamente y con orgullo", ha resaltado.

Pese a la inestabilidad derivada de factores como la guerra en Oriente Medio, las empresas han podido "salvar los resultados", en palabras de Tesier. El presidente de CEOE en la Comunidad ha puesto el acento en el potencial de la industria de los datos.

"Se une a algo que ya tenemos, que tiene mucho valor, como son los sectores tradicionales que nos han traído hasta aquí", ha expresado. A su juicio, la digitalización y la tecnología "va a marcar una diferencia" en la competitividad de las empresas y es una de las razones que ha propiciado modelos de "éxito" en la actualidad en Aragón.

Los premiados

Limpiezas El Torico, de Teruel, se ha hecho con el premio en la categoría Pyme. "Es un orgullo inmenso poder recibir un premio a nivel de Aragón, ser una de las mejores pymes", ha valorado su CEO, Rubén Bellido.

Isabel Bellostas (premio autónoma) es propietaria de un establecimiento con más de 150 años de historia en la calle Alfonso I de Zaragoza y que lleva su apellido. "Me han dado un premio por hacer lo que más me gusta, vender y estar con el público", ha señalado.

Tereos, Podoactiva o BSH

El director de la agroalimentaria Tereos, Javier Pemán, ha recibido "con muchísima alegría y satisfacción el premio gran empresa: "nuestros productos están en la cocina de todos y eso es un gran orgullo y una grandísima satisfacción".

Nacida en Huesca, Podoactiva cuenta con un gran recorrido dentro y fuera de Aragón. Este año han recibido el premio en la categoría Proyección de Aragón. "Intentamos ser embajadores en todo lo que podemos", ha valorado su director, Víctor Alfaro.

"Repercusión mundial"

El director general de BSH Electrodomésticos España (categoría Innovación y Tecnología), Fernando Gil, ha celebrado que sus desarrollos en las fábricas de Montañana y la Cartuja "tienen repercusión mundial".

Anagan Correduría de Seguros ha sido la galardonada en Contribución al Medio Rural. "Hace especial ilusión porque el apoyo económico y social al territorio es donde nosotros estamos más involucrados", ha indicado el presidente del grupo, Alberto Sáinz Gil.

Vitalia, premio del jurado

Finalmente, el grupo de sociosanitario Vitalia ha recibido el premio especial del jurado. Su presidente y fundador, Chema Cosculluela, ha asegurado que es un reconocimiento "a toda la organización". En la actualidad, cuentan con cerca de 70 centros en Aragón, más de 80 en toda España y 6.500 trabajadores.

Los premios han tenido lugar en la sede de Caja Rural de Aragón, con varios cientos de asistentes entre invitados y autoridades. El director general, Luis Ignacio Lucas, ha expresado su "apoyo al tejido productivo, no solo de Zaragoza sino de toda la Comunidad".