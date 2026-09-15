La CARTV constituye su nuevo Consejo de Administración con Antonio Suárez Oriz como presidente

Este martes ha tenido lugar la reunión constitutiva de los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, CARTV.

En la misma, han reelegido a Antonio Suárez Oriz como presidente, y a Fernando Gimeno Marín como vicepresidente; y entra como secretario en la Mesa del Consejo, Jorge Calleja Visiedo.

Han participado en esta reunión constitutiva del Consejo de Administración los 15 miembros designados por las Cortes de Aragón en la sesión plenaria de los días 10 y 11 de septiembre, a propuesta de los grupos parlamentarios.

Forman parte del nuevo Consejo de Administración Antonio Suárez Oriz, Manuel Blasco Marqués, Silvia Pellicer Lucia, Fernando José Duce Borao, Francisco Javier Osés Zapata, Marta Escartín Lasierra, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Fernando Gimeno Marín, Manuel Gracia Alonso, María Teresa Martínez Toledo, María José Navarro Lafita, lo hacen a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Jorge Calleja Visiedo, Sara Baigorri Jarauta, Alejandro Martínez Ruiz, fueron propuestos por el Grupo Parlamentario de Vox; Pablo Lázaro Huerta, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista; y Marián Rebolledo San Martín, a propuesta del Grupo Mixto, por la Agrupación Parlamentaria Aragón-Teruel Existe.

Además, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración el representante designado por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, José Manuel Alonso Plaza.