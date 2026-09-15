AWS modernizará hasta 25 kilómetros del Canal Imperial de Aragón: el objetivo es ahorrar 10.000 litros de agua al año

Amazon Web Services se marca el objetivo de ahorrar hasta 10.000 millones de litros de agua al año en el Canal Imperial de Aragón a partir del año 2030.

Es el proyecto que han presentado este martes durante la segunda edición del foro Tech4Water de la multinacional en Zaragoza. La iniciativa cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros y permitirá sustituir hasta 25 kilómetros de tramos a cielo abierto por tuberías cerradas.

De entrada, estos trabajos permitirán evitar fugas y evaporaciones de agua. Además, se monitorizarán los distintos tramos de actuación a través de satélite o inteligencia artificial, a través de un gemelo digital que permitirá conocer la situación en tiempo real.

Aunque habrá que esperar hasta 2030 para que el proyecto esté completamente operativo, el ahorro de agua se dejará notar desde antes.

"Solo con este proyecto y sin tener en cuenta los anteriores, vamos a evitar que se pierdan 1.000 millones, es una gran noticia", ha apuntado el director de relaciones institucionales de AWS en España y Portugal, David Blázquez.

Según sus palabras, "el beneficiario último es el aragonés". "Al que el cultivo le llegue a la mesa o para alimentar a los animales habrá tenido mucho menos impacto", ha insistido.

Sistemas inteligentes

Del resto de iniciativas, AWS ha destacado los sistemas de riego inteligentes en la cuenca del Ebro, las medidas frente a las inundaciones en Zaragoza. También hay programas concretos en San Julián de Banzo (Huesca), Pina de Ebro y Villanueva de Gállego, este último dedicado a la detección inteligente de fugas.

En Zaragoza, el director de operaciones de centros de datos de AWS, Paul Meaney, ha puesto en valor los 17 millones invertidos en las citadas iniciativas, que ahora ascienden hasta los 21.

"Minimizar" el consumo

"Sé que hay voces que cuestionan los centros de datos y entiendo esa inquietud", ha comentado. Meaney ha defendido que los procesos de refrigeración "minimizan" ahora el consumo de agua y se hacen a través del aire "durante más del 90% del año".

"Son 7 veces más eficientes que otros en el mercado", ha concluido.