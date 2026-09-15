Amazon alega contra el decreto de los centros de datos y defiende que opera "a los niveles de sostenibilidad más altos"

Amazon Web Services ya ha presentado alegaciones contra el decreto de regulación de los centros de datos impulsado por el Gobierno de España.

Así lo ha confirmado este martes en Zaragoza el director de relaciones institucionales de la multinacional en España y Portugal, David Blázquez. Es precisamente en Aragón donde la compañía cuenta con varias infraestructuras en marcha y ha arrancado las obras de ampliación.

"Venimos operando a los niveles más altos de sostenibilidad del mercado desde que abrimos nuestras instalaciones en el año 2022", ha afirmado Blázquez.

El responsable de AWS confía en que la nueva normativa "valore positivamente" a las empresas que "han hecho los deberes" y a aquellos proyectos "que vienen trabajando con estándares altos desde hace años".

En este sentido, ha defendido que su compañía "siempre" se ajusta "regulación vigente" en España y la Unión Europea.

Orden en el sector

Blázquez ha expresado que comparten "las razones que mueven al Gobierno a poner orden en algunos elementos" del sector de cara a su prosperidad en España. "Estamos hablando de mucho empleo y de muchas oportunidades para muchos españoles", ha comentado.

Desde Zaragoza, David Blázquez ha pasado de soslayo por la situación de sus instalaciones en Aragón. La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, llegó a mencionar que ningún promotor, tampoco AWS, cumpliría los nuevos requisitos.

"En las alegaciones hemos presentado nuestra visión y ofrecido alternativas que nos parecen razonables. No nos pronunciamos sobre otros proyectos", ha añadido.

Instalaciones en marcha

Sobre la posible retroactividad del decreto, ha insistido en que deben tenerse en cuenta los elementos sobre los que se ha trabajado "durante muchos años" y ya están "maduros". "Hay una serie de elementos donde yo creo que nosotros ya lideramos", ha apostillado.

Ha recordado en este sentido los 3,8 gigavatios de potencia contratados de cara a abastecer nuevas instalaciones: "Nos parece que es una gran noticia".

Preguntado por si la situación política puede frenar la nueva regulación, se ha remitido a cumplir "cada paso del proceso". El primero, finalizar la fase de alegaciones. "No hay que adelantar ningún acontecimiento ni ponerse en ninguna situación más", ha concluido.