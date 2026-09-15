Abre una nueva comisaría de policía en Zaragoza: se mejorará la seguridad en uno de los barrios más conflictivos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado esta mañana la nueva comisaría de Policía Local de Zaragoza en el Albergue Municipal, ubicado en el barrio de Tenerías dentro del distrito del Casco Histórico.

Esta apertura incrementa la presencia policial en el barrio y ofrece a los vecinos un punto de atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

La misión del nuevo cuartel abarcará tanto la seguridad del Albergue Municipal como la vigilancia del entorno. Además, desde estas dependencias operarán agentes del Distrito Centro, siguiendo el modelo de proximidad que ya funciona en Pignatelli.

Natalia Chueca, ha destacado que esta apertura tiene como objetivo acercar la Policía Local a los ciudadanos y reforzar la seguridad en su entorno cotidiano. "Sin seguridad no hay libertad para salir a la calle, no hay tranquilidad para las familias, no hay comercio que prospere, no hay barrios que funcionen", ha asegurado.

Asimismo, la primera edil ha anunciado que el modelo de proximidad va a seguir extendiéndose en la capital aragonesa, concretamente, en el Barrio Delicias. "Tras Pignatelli y la apertura de Bruil, Delicias será el siguiente barrio en contar con unas instalaciones de estas características. Nuestros vecinos nos piden más seguridad y mi Gobierno va a estar ahí", ha señalado.

Esta apertura del cuartel de Bruil forma parte de una política municipal de refuerzo de la seguridad que incluye la incorporación de agentes, la reorganización de servicios para destinar más policías a la calle haciendo que los ciudadanos se sientan en una ciudad segura.

Las dependencias se integran en el Albergue Municipal, cuyo conjunto ha recibido una inversión de más de cinco millones de euros. Su puesta en marcha amplía la red de cuarteles de proximidad impulsada por el Gobierno de Zaragoza para reforzar la presencia de agentes en los barrios y estrechar la relación entre la Policía Local y los vecinos.