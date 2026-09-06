Oficial: Zaragoza vive la noche más cálida de septiembre desde que hay datos con unos tórridos e insufribles 25,3 grados

Zaragoza se ha apuntado esta pasada madrugada un nuevo récord para su particular colección.

Ha sido la noche más cálida de septiembre desde que hay registros, unos tórridos 25,3 grados que han hecho que muchos lo hayan tenido difícil para conciliar el sueño.

Según ha informado la cuenta de Meteo Aragón (@meteo_aragon) se trata de la cuarta temperatura mínima más alta de cualquier mes de la serie histórica.

Se sitúa solo por detrás de los 28,1 grados del 30 de julio de 2025, los 25,8 del 8 de julio de este 2026 y los 25,7 del 23 de agosto de 2023.

Lo vivido en las últimas horas se pone directamente por delante de otros episodios como el de 11 de agosto de 2025, también con una noche de 25,3 grados; el del 10 de julio de 2026 (25 grados) o el del 24 de agosto de 2023 (25).

Superar esta barrera hace que la noche ya no sea calificada como tropical sino como ecuatorial, un nombre que, visto lo que ha sucedido este verano, podría escucharse cada vez con mayor frecuencia.

Este sábado, hasta dos localidades aragonesas se colaron dentro del ranking nacional de temperaturas máximas.

Se trata de Fraga, donde el termómetro se disparó hasta los 40,6 grados, y de Quinto, que llegó a los 40,4.

Ninguna tuvo 'nada que hacer' contra los 42,4 grados de Andújar (Jaén), que se colocó por delante de Montoro (41,3) y Baeza (41,1).

Pese a todo, ni la estación del aeropuerto de Zaragoza ni la de Huesca pudieron superar la marca registrada horas antes, que se tradujo en nuevos récords históricos para ambas capitales de provincia.

La primera llegó el viernes a los 39,3 grados, superando por una décima al 16 de septiembre de 1964.

Mientras, Huesca alcanzó una nueva cota con 39,6 grados.

Quien sí ha experimentado cambios en las últimas horas ha sido Teruel, que escaló en una décima más en su particular récord de temperatura máxima más alta en un mes de septiembre, alcanzando los 37,9ºC, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hoy, los avisos serán amarillos. Ya no habrá alertas de color naranja como ha ocurrido en las últimas 48 horas.

Las temperaturas se empezarán a normalizar -muy bruscamente- a partir del miércoles. Pero hasta entonces seguirá haciendo un calor impropio para estas fechas.

Las propias previsiones de la Aemet apuntan a una semana mucho más llevadera.

En Zaragoza capital, las máximas irían de bajada hasta quedarse en los 33 grados de cara al viernes, en Huesca caerían hasta los 30 y Teruel llegaría a los 29 el miércoles.