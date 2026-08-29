Arranca la nueva temporada de Aragón TV con novedades y su gran apuesta digital: estrenos, deportes y contenido aragonés

Este lunes empieza el nuevo curso para la radiotelevisión aragonesa. Tras una temporada con récord histórico de audiencia, Aragón TV afronta septiembre con una parrilla reforzada por la información y el seguimiento en directo de la actualidad más cercana, junto a un entretenimiento de producción propia que mantiene la identidad y la proximidad como señas de la cadena.

El deporte adquiere un protagonismo sin precedentes, con la que será una de las apuestas más ambiciosas de su historia: se incorporan los partidos de Primera Federación de los equipos aragoneses y continúa el seguimiento del Casademont Zaragoza, ya en sus partidos de pretemporada, así como la cobertura de los principales equipos en las diferentes disciplinas deportivas.

Todo ello se completa con una programación especial para acompañar los grandes acontecimientos del otoño aragonés y una nueva fase de implantación de Aragón Play, la nueva ventana digital de la cadena, con más contenidos de televisión y radio, y especiales exclusivos.

Más información, directos y análisis de la actualidad

Una de las primeras novedades de la programación llegará la semana próxima con un cambio de estructura en las mañanas de Aragón TV.

Tras la experiencia positiva de este verano, de 8:00 a 9:00 de la mañana seguirá en pantalla ‘Buenos días Aragón Radio’. Conducido por Olivier Vilain, este informativo acercará la actualidad, con la entrevista del día y la tertulia de actualidad de forma simultánea para Aragón TV y Aragón Radio.

A las 9:00 comenzará ‘Buenos días Aragón’, con Raquel Pérez y Carlos Lisbona, en un nuevo formato informativo en el que ganan peso los directos pegados a la actualidad, las entrevistas y el análisis con nuevos colaboradores.

Daniel Yranzo tomará el testigo a las 10:30 horas con el programa de cocina más longevo de todas las cadenas autonómicas, ‘La Pera Limonera’, y servirá sus nuevas recetas hasta el inicio de ‘Aquí y Ahora’ a las 11:00. Miriam Sánchez retoma el mando del magazine de actualidad para seguir de cerca todo lo que ocurra cada mañana en Aragón sin dejar de lado su habitual mirada aragonesa a la actualidad nacional e internacional.

Entretenimiento cercano y muy aragonés

Este lunes, arranca la nueva temporada de ‘Atrápame si puedes’, con un bote de 22.000 euros. Iñaki Urrutia y su equipo tienen una doble cita muy especial esta semana. El jueves, en horario de máxima audiencia (21:50 horas) el concurso celebra sus 10 años en emisión con un programa especial.

Los protagonistas de ‘El campo es nuestro’ vuelven de sus cortas vacaciones también desde este lunes para seguir mostrando cómo es el día a día en sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Cada episodio contará con invitados muy especiales.

‘Conexión Aragón’ no ha parado durante el verano, pero arranca temporada con un especial muy musical este próximo viernes. Isabel Ciudad y todo el equipo acercarán hasta el último detalle de lo que ocurra en el arranque del Festival ‘Vive Latino’ (18:20).

El lunes, ‘Sopa de Letras’ estrena nueva temporada en Aragón TV con Miki Nadal al frente y una imagen renovada, con mejoras en la escenografía y la iluminación, nuevos iconos y doble ración de terremoto de letras. El concurso seguirá poniendo en juego 6.000 euros diarios y contará en su arranque con sus concursantes más veteranas, Alba y Paula, las ‘Alcalaínas’, que superan ya los 120 programas y acumulan más de 50.000 euros en premios.

El viernes 4 estrena una nueva temporada ‘Chino Chano’. Mariano Navascués propondrá a lo largo de las próximas semanas recorridos para conocer la riqueza histórica y gastronómica de las Hospederías de Aragón. La primera cita será todo un homenaje a San Juan de la Peña, cuyo entorno ha sufrido este mes de agosto el peor incendio de la historia de esta comunidad.

El sábado volverá otro clásico de la parrilla como es ‘Tempero’. El programa de José María Paraled comienza acompañando a un pastor en el Alto Gállego. También visita Pastas Romero de Daroca, que cumple 100 años, y conocerá una familia de jóvenes agricultores y ganaderos de Lanaja, en Los Monegros.

Estrenos y los favoritos de siempre

Uno de los primeros estrenos de la temporada será ‘La senda del Grial’, una coproducción de Aragón TV y la televisión valenciana À Punt que recorre la historia, las leyendas y los misterios que rodean al Santo Grial y su vinculación durante siglos con Aragón y la Comunidad Valenciana.

El programa seguirá en septiembre un viaje de cerca de 600 kilómetros, combinando patrimonio, paisajes y testimonios con la recreación de algunos de los grandes episodios históricos asociados a la reliquia más buscada de la cristiandad.

También regresarán esta temporada algunos de los formatos más queridos y reconocibles de Aragón TV.

‘Jotalent’ alcanzará su quinta edición consolidado como uno de los grandes escaparates del talento y el folclore aragonés; Itziar Miranda volverá a ponerse al frente de ‘Tenía que ser de aquí’ para seguir descubriendo las historias de los aragoneses que han destacado dentro y fuera de la comunidad; y ‘Oregón TV’ continuará poniendo su particular mirada, cargada de humor e ironía, sobre la sociedad aragonesa.

El deporte ‘juega fuerte’ en la parrilla

Una de las principales novedades de la temporada es el acuerdo alcanzado con la Real Federación Española de Fútbol, por el que Aragón TV y Aragón Play ofrecerán 38 partidos de 1ª Federación, uno por jornada, seleccionando el encuentro de mayor interés de los equipos aragoneses de la categoría. A ello se suma la apuesta por los grandes acontecimientos deportivos, como el G.P. de Aragón de MotoGP, emitido en abierto para toda España desde Aragón TV y Aragón Play.

El baloncesto brillará gracias al Casademont Zaragoza, cuyas pretemporadas, tanto del equipo masculino como del femenino, ocuparán parte de la parrilla deportiva de septiembre.

La nueva plataforma Aragón Play permitirá llevar esta apuesta todavía más lejos, multiplicando la capacidad para ofrecer retransmisiones en directo, incorporar competiciones y abrir espacio a deportes de todas las disciplinas.

Aragón Radio consolida su parrilla

Aragón Radio afronta la nueva temporada con el objetivo de consolidar los buenos resultados obtenidos en los últimos EGM tras los cambios realizados a principios de la pasada temporada y con una atención especial al deporte.

Continúan los grandes programas magazines que apuestan una temporada más por la información y la compañía para los oyentes, con temas de actualidad, servicio público y una presencia importante de la música.

El deporte crece en Aragón Radio con la presencia de los equipos de las tres provincias en la misma categoría del fútbol profesional y la emisión de todos los partidos del Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel, así como los partidos del Casademont Zaragoza en categorías masculina y femenina. La actualidad del deporte se completa con Aragón Deporte y Tribuneros.

Respecto a los programas temáticos inician nueva temporada 'De puertas al campo', 'Historia de Aragón', 'Territorio Trail', 'Aragón cultura', 'La torre de Babel' o 'Tierra de Aventuras', y salta a FM uno de los grandes éxitos del podcast en Aragón Play, el programa sobre la historia de Aragón contada a través de sus reinas, 'Reinas, damas y señoras'.

Formatos de videopodcast como 'Abismo', 'Generación Zetas' o 'Matemañicos' tendrán también una nueva temporada a partir de septiembre.

La música presentada se mantiene en las tardes con 'El tardeo' y completan la oferta musical espacios consolidados como 'Comunidad Sonora', 'Planeta Jazz', 'Lo mejor de la vida es gratis' o 'Los intocables'.