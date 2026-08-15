El incendio de Sierra de Algairén evoluciona de manera "muy positiva": la superficie afectada es de 200 hectáreas

Trabajos de extinción en el Incendio de Sierra de Algairén. Infoar Zaragoza

El incendio forestal de Sierra de Algairén, declarado este pasado viernes por la tarde, presenta una evolución favorable y está en vías de estabilización.

La superficie afectada provisional es de 200 hectáreas.

La noche "ha sido muy tranquila, según ha avanzado el consejero de Fomento, Bermudez de Castro, tras el Cecopi. "El director de Extinción, que estaba andando sobre la zona, ha trasladado que el incendio está evolucionando de una manera muy positiva".

El objetivo del operativo para las próximas horas es consolidar el perímetro alcanzado durante la noche, manteniendo la vigilancia sobre la población de Alpartir, que se va a desconfinar "en breves", y el entorno más próximo al incendio.

Durante la jornada de hoy, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), el dispositivo cuenta con los siguientes medios del operativo INFOAR: dos brigadas helitransportadas, de Calamocha y Brea, cada una con su correspondiente helicóptero ligero, así como cuatro brigadas terrestres y tres autobombas.

A estos medios se suma una helitransportada de Castilla León y un helicóptero bombardero medio del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, además de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, que refuerzan el operativo en la zona.

El dispositivo se completa con tres patrullas de la Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdejalón —con 7 voluntarios, 3 vehículos y equipamiento logístico— y una unidad logística de SARGA.