El incendio de Peñas de Riglos afecta ya a 15.000 hectáreas: se ha logrado contener su avance hacia los núcleos urbanos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo este sábado y afecta ya a más de 15.000 hectáreas.

El número de personas desalojadas, por el momento, se mantiene en 1.021.

A lo largo de esta noche, el operativo ha logrado contener el avance del fuego hacia los núcleos urbanos.

El fuego ha llegado hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida por el operativo ha permitido frenar su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.

El frente ha alcanzado también las inmediaciones de Centenero, que ha podido ser defendido con eficacia. El fuego ha avanzado asimismo hacia Botaya y Atarés, zona en la que se va a intensificar la actuación con trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.

En Binacua y Santa Cruz de la Serós también han estado cerca las llamas, si bien ambas poblaciones han podido ser protegidas gracias al operativo desplegado.

Además, se han salvaguardado los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo se mantendrá este sábado en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos.

El objetivo para las próximas horas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que ha liderado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, continúa siendo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a los núcleos más próximos al frente activo y al entorno del Monasterio de San Juan de la Peña.

En el dispositivo previsto para hoy, Infoar contará con 3 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medios, 1 helicóptero de coordinación, 16 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas y 8 bulldozer.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aporta 3 aviones FOCA, 3 anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y 4 BRIF con 8 helicópteros. La UME mantiene desplegadas tres secciones, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El operativo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas de las comarcas afectadas, siete patrullas de la Guardia Civil, una unidad del 061, un equipo de apoyo de Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

Según la predicción especial elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología para la zona de Las Peñas de Riglos, durante la jornada de hoy son probables chubascos y lluvias que podrían favorecer la extinción del incendio. También se espera un descenso de las temperaturas de en torno a cinco grados.

1.021 personas desalojadas

La situación de evacuados se mantiene respecto a la jornada anterior: continúan desalojadas las mismas 18 poblaciones, con un total de 1.021 personas afectadas.

De ellas, 78 siguen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones, con la misma distribución entre la Escuela Militar de Montaña de Jaca, el pabellón municipal de Ayerbe, La Liena Valero, el piso municipal de Ayerbe, la residencia Vitalia y la residencia Casbas.

El incendio mantiene también cortadas la A-132 entre los pk 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 entre el pk 16, en el cruce con la A-1603 en Bernués, y el pk 41,5, en Santa María de la Peña; la N-240 entre los pk 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los pk 0 y 18; y la HUV-3001 desde Rasal hasta su cruce con la A-1205. Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.