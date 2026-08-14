Una tormenta en el incendio de Riglos complica su extinción: "Ha influido en el comportamiento errático del viento"

El incendio forestal de Peñas de Riglos, que ya ha calcinado más de 10.000 hectáreas, se encuentra activo con un 40% de perímetro ya consolidado, según han informado desde Infoar.

En estos momentos, el flanco derecho es el que presenta mayor actividad (sector 2 y sector 4).

Además, los sectores 5 y 6 (cabeza flanco izquierdo y cabeza flanco derecho) presentan propagaciones cambiantes a causa del viento errático.

Por otro lado, los sectores 1 (flanco izquierdo cola) y los sectores 3 y 5 (en el flanco izquierdo cabeza) presentan una evolución favorable.

Aseguran que la jornada de este viernes ha sido "complicada" en cuanto a labores de extinción y que, pese a que se esperaban las lluvias como agua de mayo, la aparición de una tormenta a principios de la tarde ha influido "en el comportamiento errático del fuego complicando las labores de extinción".

Los esfuerzos de extinción se centran ahora en la defensa de las poblaciones que se encuentran en los sectores 2 y 4 y la defensa, a su vez, de los dos monasterios y la población de Santa Cruz de la Serós.

Desde la Dirección de Extinción insisten en el inmenso trabajo y esfuerzo que están desarrollando las brigadas y los efectivos del operativo Infoar y de todas las organizaciones y administraciones que están colaborando en las labores de extinción del incendio.

Unas 900 personas desalojadas

El fuego ha obligado a desalojar otros seis pueblos durante la madrugada, tras una reproducción en la cola del incendio.

Estos son Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo y Atarés.

Con esta evacuación son 18 núcleos desalojados: Anzánigo, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós y Binacua, además del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

El número total de personas evacuadas asciende a 900.

En situación de prealerta se mantienen Santa Cilia, Puente la Reina de Jaca, Atarés y Bernués.

Además, se ha suspendido la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe. La interrupción se mantendrá hasta nuevo aviso.

Tal es el nivel del incendio, que se ha registrado una gran nube de humo que ha llegado hasta las Cinco Villas. No obstante, no se trata de un nuevo fuego, sino de los efectos del que sigue activo en Peñas de Riglos.