Sánchez Quero (DPZ) enciende la polémica al acusar a PP y Vox de la "falta de medios" contra los incendios en Aragón

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha visitado esta tarde el puesto de mando avanzado del incendio forestal declarado entre Almonacid de la Sierra y Alpartir para seguir de cerca las tareas de extinción. Allí ha criticado “la falta de medios” para haber atajado el fuego antes de que se descontrolara definitivamente.

“No puede ser que porque tengamos un gran incendio en Riglos no haya habido medios aéreos y terrestres para dar respuesta a otro incendio en la sierra de Algairén. Hoy se ha demostrado que Aragón no está preparado para luchar contra los incendios de hoy en día y que a pesar de todos los avisos que estamos recibiendo desde hace unos años el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de montar un operativo a la altura del enorme reto al que nos enfrentamos”, ha lamentado Sánchez Quero.

Ha recordado que además esta tarde ha habido otros fuegos en la provincia de Zaragoza a los que ha habido que responder “con los bomberos de la Diputación de Zaragoza y poco más”.

“Ahora hay que pensar en controlar los incendios cuanto antes, pero cuando esto pase el Gobierno de Aragón tiene que hacer una reflexión muy seria sobre el presupuesto totalmente insuficiente que destina a luchar contra los incendios y sobre la necesidad de crear un ente que ponga todos los medios disponibles bajo un mando único y que esté preparado para luchar contra los incendios de sexta generación”, ha reclamado el presidente ofreciendo “la total colaboración de la Diputación de Zaragoza” en ese proceso. “No podemos esperar al próximo verano, el señor Azcón tiene que dejar de hipotecarse con VOX y reaccionar de una vez a la emergencia climática”, ha insistido Sánchez Quero.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza y bomberos voluntarios de las agrupaciones de Zuera y Borja trabajan desde primera hora de la tarde en el operativo de extinción del incendio de Almonacid de la Sierra. En total se han movilizado más de una veintena de efectivos con siete autobombas forestales, un camión nodriza y varios vehículos ligeros.