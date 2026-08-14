Desalojan un campamento con 19 menores en Anzánigo ante el avance del incendio de Peñas de Riglos

Uno de los medios aéreos desplegados para extinguir el incendio. Infoar

El incendio forestal de Peñas de Riglos, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas, ha obligado a desalojar un campamento con 19 menores y 5 adultos en Anzánigo.

Tanto los niños como los supervisores se dirigen ya al polideportivo de Ayerbe a la espera de que sean recogidos por sus familias.

Además, la reproducción en la cola del incendio ha obligado a desalojar otros cuatro pueblos esta madrugada.

Los 120 habitantes de Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste que lo necesiten serán trasladados al pabellón de Ayerbe.

Con esto son ya 16 pueblos desalojados y 830 personas afectadas.

En preaviso se encuentran los municipios de Atarés y Bernués. Puente la Reina y Santa Cilia de Jaca ya han sido desconfinados.

"La noche ha sido especialmente dura", ha asegurado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Santa María de la Peña, donde ha tenido lugar la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) esta mañana.

Dispositivo "histórico"

A lo largo de este viernes se va a mantener en la zona un "histórico" dispositivo de extinción y protección de la población con 35 medios aéreos y unas 500 personas trabajando entre los distintos cuerpos, según ha confirmado Azcón.

"Puede ser que nunca haya habido tantos medios, tantas personas trabajando en un incendio en Aragón como los está habiendo en este momento", ha declarado.

Se han desplegado 13 cuadrillas terrestres de Infoar, cinco cuadrillas helitransportadas, 13 autobombas y ocho bulldozer, además de los medios aéreos disponibles para atacar los distintos frentes.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha adelantado que podrían sumarse tres medios aéreos más procedentes de Francia, "lo cual elevaría el número a 38 a lo largo de esta jornada".

A estos recursos se suman tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, varios helicópteros bombarderos y tres BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica. La UME mantiene desplegadas tres secciones, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El dispositivo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en una jornada en la que la evolución meteorológica puede ofrecer cierto alivio.