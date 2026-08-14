Declarado un incendio forestal en Almonacid de la Sierra: el fuego ha obligado a confinar el municipio de Alpartir

Un incendio forestal se ha declarado este viernes por la tarde a los pies de la sierra de Algairén, en Almonacid de la Sierra (Zaragoza).

El fuego, que se propaga en una zona arbustiva y de pinar, ha obligado a confinar el municipio de Alpartir.

Para su extinción se ha desplegado un amplio dispositivo con dos brigadas helitransportadas, tres brigadas terrestres, dos autobombas, bomberos de la Diputación de Zaragoza y se han solicitado medios al MITECO y a Castilla y León.

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