Comunicado urgente de la familia de Carlota por el doble crimen de Tauste: "Son momentos de enorme dolor"

La familia de Esther Latorre y Javier Sánchez ha compartido un comunicado su "profundo dolor y tristeza" por la muerte del matrimonio, asesinado en Tauste (Zaragoza) presuntamente a manos de su hija Carlota y su novio Luis Carlos, y pide respeto para su memoria y la intimidad de sus allegados.

En el escrito agradecen las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas por parte de amigos, vecinos y compañeros de las distintas organizaciones en las que participaron Esther y Javier.

"Sentimos profundamente ese cariño y agradecemos que Esther y Javier estén siendo recordados desde el afecto y el respeto que merecen", señalan.

El comunicado hace especial hincapié en la necesidad de preservar la intimidad de los familiares en estos duros momentos.

"Son días de enorme dolor" y, por ello, la familia pide que se evite la difusión de detalles innecesarios sobre el crimen, así como cualquier especulación acerca de lo ocurrido.

"Les debemos, ante todo, el recuerdo de quienes fueron, de sus vidas, de las personas que quisieron y de la huella que dejaron en quienes tuvieron la suerte de conocerlos", recoge el texto, recogido por Aragón TV.

La familia también reclama también "sensibilidad y responsabilidad" a los medios de comunicación y a quienes difundan información sobre el caso.

Recuerda que la investigación continúa abierta y subraya que corresponde a las autoridades determinar los hechos y sus circunstancias.

"Hasta que se conozcan sus conclusiones, cualquier conjetura puede causar un daño añadido e innecesario a los familiares que ya están atravesando un dolor difícil de expresar con palabras", apunta.

El mensaje concluye con una petición de "tiempo, respeto y serenidad" para poder afrontar la pérdida y despedir a Esther y Javier como merecen.

La difusión de este comunicado llega horas después de que Carlota y su novio Luis Carlos fueran enviados a prisión provisional. La juez de Ejea les imputa de un delito de homicidio, aunque podrían terminar respondiendo por asesinato, con penas de hasta 25 años de cárcel.