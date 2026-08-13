El incendio de Peñas de Riglos sigue siendo "muy preocupante": el objetivo es frenar su avance hacia San Juan de la Peña

El incendio forestal de Peñas de Riglos sigue siendo "muy preocupante". El fuego alcanza, actualmente, un perímetro de 58 kilómetros y se mantienen evacuadas a 577 personas de sus municipios.

Entre las localidades desalojadas se encuentran Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, así como el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

En prealerta se encuentran también otras localidades del entorno, como Santa Cilia, Binacua y Puente la Reina.

Además, se mantienen tres carreteras cortadas, la A132, la A1205 y, desde ayer por la tarde, también la N1240.

Una noche "complicada"

La noche de este miércoles ha sido "complicada". Así lo ha trasladado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro, tras el Cecopi celebrado esta mañana en la sala del 112.

"Se ha complicado un poco más porque cuando sube la humedad por la noche el fuego se baja un poco. En esta ocasión ha seguido de una manera muy intensa", ha detallado.

El flanco izquierdo se mantiene más controlado que el derecho, la cabeza del incendio. Es en esta zona donde, según Bermúdez de Castro, se está trabajando de manera más intensa para intentar aplacarlo.

"Lo que más preocupa es la posible llegada al espacio protegido de San Juan de la Peña y las posibles afecciones que puede haber tanto en el monasterio nuevo como en el monasterio viejo", ha recalcado el consejero.

Alrededor de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos trabajan este jueves en las labores de extinción del incendio. Además, cuatro comunidades autónomas -Navarra, Cataluña, Valencia y Castilla y León- están echando una mano para intentar aplacar el fuego, así como la Administración General del Estado.

"Tenemos que agradecer sinceramente la ayuda que nos están prestando. Tenemos dos secciones de la UME, más con su bulldozer y un bombardero. Y tenemos más medios aéreos que nunca: tres focas y estamos esperando en estos momentos a que se levante la inversión térmica para que puedan empezar a trabajar", ha explicado Bermúdez de Castro.

A partir de las 10.00 se ha comenzado a trabajar por turnos y las labores se alargarán durante todo el día de hoy. Eso sí, la previsión meteorológica de este jueves "no va a ser nada buena" debido a las altas temperaturas que en zonas como Bailo van a llegar hasta los 37 grados. "Una auténtica barbaridad", según el consejero.

Por lo tanto, no será hasta el fin de semana cuando, una vez llegue la "ansiada" bajada de temperaturas con previsión de tormentas incluidas, cuando las condiciones del incendio puedan mejorar a mayor velocidad.

A todo esto se suma el viento sur que, al igual que ha pasado en otros incendios de este verano, "perjudica a la hora de extinguir el fuego". "La situación es muy preocupante, no es buena", ha concluido Bermúdez de Castro, insistiendo en que todavía queda mucho trabajo intenso por delante.