La hija del matrimonio asesinado en Tauste, Carlota Sánchez, y su pareja, pasan a disposición judicial

La Guardia Civil investiga en el domicilio del matrimonio Isabel Marifons

La investigación por el asesinato de Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA, y su mujer, Esther Latorre, continúa abierta.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado y no fue hasta este mismo lunes cuando la Guardia Civil detuvo a la hija mayor del matrimonio, Carlota Sánchez, y a su pareja, Luis Carlos, por su presunta implicación en el crimen.

Durante su custodia policial, ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

Este jueves, los dos presuntos autores del crimen han llegado, a las 9:20 horas, al Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros para pasar a disposición judicial.

Ahora será el juez quien determine su situación procesal, si quedan en libertad o pasan a prisión provisional.

Por el momento, sigue sin conocerse el móvil del asesinato, uno de los principales interrogantes de la investigación.

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