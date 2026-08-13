El eclipse dispara Zaragoza: 13,6 millones de euros de impacto económico y casi 31.000 consultas turísticas en seis días

El eclipse total no solo ha dejado una de las imágenes más sorprendentes de Zaragoza, sino que también ha dejado unas cifras de récord.

Según las primeras estimaciones planteadas por el Ayuntamiento, el fenómeno astronómico ha generado un impacto económico de 13,6 millones de euros en la ciudad durante los tres días en torno al eclipse, de lunes a miércoles, este último incluido.

En este sentido, el consejero de Presidencia del Ayuntamiento, Ángel Lorén, ha querido agradecer el trabajo de todos los efectivos, "hoy hemos amanecido con una ciudad segura y ordenada, y eso es el éxito".

Además, el consejero también ha destacado la gran coordinación de todos los servicios municipales, "habíamos trabajado durante meses en la planificación y coordinación de todos los servicios y ayer pudimos comprobar que todo ese trabajo dio sus frutos".

Las consultas telefónicas en la oficina de turismo se multiplican por ocho

Entre el 7 y el 12 de agosto, las oficinas de Turismo han atendido 30.798 consultas, casi ocho veces más que en el mismo periodo del año pasado. El interés internacional también se disparó: 4.836 de estas consultas fueron realizadas por visitantes extranjeros, cuatro veces más que en 2025.

El día del eclipse fue, además, el gran punto álgido. Solo durante esa jornada se registraron más de 10.200 consultas turísticas, mientras algunos de los principales puntos de observación de la ciudad llegaron a concentrar a miles de personas.

La consejera de Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, ha explicado que "en estos días hemos tenido casi 30.800 consultas frente a las 3.200 del año pasado, lo que supone un crecimiento exponencial".



Los lugares con mayor afluencia

La expectación se hizo visible desde primera hora y, por la tarde, miles de zaragozanos y visitantes salieron a la calle para contemplar el eclipse desde distintos puntos de la ciudad.

Entre los lugares con mayor afluencia destacó Valdespartera, con 4.000 personas y 678 vehículos, además de 66 caravanas.

Los puentes sobre el Ebro también se convirtieron en puntos de observación, aunque solo fue necesario cerrar el puente de Piedra al alcanzar las 1.000 personas, el puente del Pilar, con 2.329, y la pasarela del Azud, con 1.210.

Desde el Ayuntamiento han querido agradecer el trabajo a toda la ciudad y han incidido en que "miles de personas pudieron disfrutar de este fenómeno único en Zaragoza con tranquilidad, seguridad y civismo, y eso es, sin duda, la mejor noticia que podemos tener después de una jornada de estas características".