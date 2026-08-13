Carlota, la acusada de asesinar a sus padres en Tauste, estaba embarazada y su novio, también detenido, tenía una amante

Carlota, la hija mayor del matrimonio asesinado a cuchilladas este pasado fin de semana en Tauste (Zaragoza), estaba embarazada de Luis Carlos Rivera, también detenido por el doble crimen. Y no solo eso. Él tenía una amante.

Este podría ser, a priori, el móvil del asesinato de Esther Latorre y Javier Sánchez, del que quedan todavía muchas incógnitas por resolver.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de dos fuentes distintas, la noticia del embarazo de Carlota -que padecía esquizofrenia y habría sufrido problemas con las drogas y trastornos alimenticios- ha empezado a circular con fuerza en las últimas horas en la localidad, que va de shock en shock desde este pasado domingo.

En este pueblo de apenas 7.000 habitantes conocían de sobra la mala relación con sus padres. De hecho, la última vez que se vio a los cuatro fue discutiendo en un céntrico restaurante situado a pocos metros del Ayuntamiento. Allí habría habido palabras gruesas, según los testigos.

Tanto Carlota como Luis Carlos, natural de Colombia, han sido enviados este jueves a prisión provisional por la juez de Ejea de los Caballeros.

El novio tiene una hija de unos 7 años en su país natal y usó la regularización de Pedro Sánchez para mejorar su situación de precariedad.

Ninguno de los dos ha querido declarar pese a estar más de siete horas en el juzgado y ahora pasarán los próximos meses en la cárcel de Zuera a la espera de juicio.

La Guardia Civil ha trabajado estos últimos días en coordinación con la Policía Local de Tauste para revisar las cámaras de seguridad de la localidad.

Aunque en la calle donde vivían el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y Esther Latorre no tenía cámaras, las instaladas en el resto del municipio han podido situarlos en Tauste la noche de autos.

Según informaba Heraldo de Aragón, ambos llegaron en autobús minutos antes de las 22.00 y se fueron andando a Gallur pasadas las cuatro de la madrugada en busca del tren.

Lo hicieron con una ropa distinta a la que llevaban al bajar del bus, circunstancia que podría comprometer todavía más su situación.

A todo esto se une un nuevo factor: Luis Carlos, que había llegado a Zaragoza hace apenas dos años, tenía una amante que, además, podría ubicarles en la escena del crimen.

Según informaciones del periodista José Luis Torá de La Sexta confirmadas por este diario, el propio Luis Carlos habría llamado a esta mujer tras presuntamente participar en el asesinato de Javier y Esther y le habría pedido utilizarla como coartada para esa madrugada.

Sin embargo, la amante, que los investigadores sitúan como pieza clave del caso, se habría negado a mentir por él y les habría delatado.