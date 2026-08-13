Los bomberos forestales se mantienen en huelga al no llegar a un consenso con el Gobierno de Aragón y SARGA

Los bomberos forestales durante la movilización del 10 de agosto en Zaragoza. Isabel Marifons E.E

El Gobierno de Aragón y la empresa SARGA no han alcanzado un acuerdo con el Comité de Huelga de Bomberos y Bomberas Forestales de Aragón durante la reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Según el sindicato, la persona enviada a la reunión "carecía de cualquier poder de decisión", por lo que, a su juicio, no existió una negociación real sobre las reivindicaciones del colectivo.

Los bomberos forestales aseguran que los mediadores del SAMA realizaron varios intentos para acercar posturas, aunque finalmente no se encontró ninguna vía para desconvocar la huelga.

El Comité de Huelga sostiene que durante el encuentro "no se ha presentado ni una sola propuesta sobre las reivindicaciones del colectivo".

El colectivo reivindica mejoras que, según señala, son necesarias para garantizar la seguridad y la dignidad del operativo de extinción de incendios.

"Nos jugamos la vida todos los días protegiendo nuestros montes y a la población", señala el comunicado.

Los bomberos y bomberas forestales defienden que su trabajo constituye un servicio esencial para los pueblos, el territorio aragonés y el desarrollo de las zonas rurales.

Desde el Comité de Huelga reiteran su disposición a continuar negociando, aunque reclaman que las conversaciones se desarrollen con interlocutores que tengan "capacidad real de decisión".

El colectivo exige "respeto, propuestas concretas y el reconocimiento que merece un servicio público fundamental para Aragón".

Por el momento, los bomberos forestales aseguran que mantienen su hoja de ruta. La próxima concentración está prevista para mañana, 14 de agosto de 2026, en la Plaza San Pedro Nolasco, de 12:00 a 14:00 horas.