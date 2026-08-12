Todo listo para vivir el eclipse solar: un despliegue de más de 2.500 personas y el foco puesto en los incendios

La cuenta atrás ha finalizado. El 12 de agosto ha llegado y con él, el fenómeno del año, el eclipse total de sol. Un evento astronómico que tendrá una gran relevancia en Aragón al estar gran parte de la comunidad en la franja de observación total.

Un fenómeno de estas características no se vivía en la Península desde 1912 por lo que ante el millar de personas que mueven estos eventos, el Gobierno de Aragón en coordinación con la delegación del Gobierno en Aragón han previsto un gran despliegue de medios para una observación segura.

Se prevé que, por ejemplo, en Zaragoza a las 19.34 se comience a vivir este fenómeno y a las 20.29 el cielo se tornará negro y se podrá ver la corona del Sol tras ser oculto por la Luna.

Últimas reservas

Para una observación segura, el Gobierno de Aragón ha preparado cuatro puntos de observación oficiales (POGAs) en Javalambre, Calamocha, Épila y MotorLand en Alcañiz que llevan recibiendo visitantes desde este lunes.

Mediante reserva se puede acceder a ellos para disfrutar del evento con una programación divulgativa, una pantalla gigante y servicios básicos como la posibilidad de acampada.

Estos puntos se han convertido en grandes zonas de interés y las últimas semanas están registrando cada vez más reservas y ya alcanzan las 11.000 personas.

"Ahora lo que estamos haciendo es estar atentos y que esté todo preparado. Cualquier incidencia que va surgiendo la vamos resolviendo. Estamos en colaboración con los ayuntamientos de Calamocha, Épila, y Motorland y Aramón", explica el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero.

Por el momento, Javalambre alcanza ya el 97% de ocupación; Épila, el 50%; Calamocha, el 15%; y Alcañiz, un 24%. Alrededor de 30 personas trabajan en cada uno de ellos para que todo salga bien.

En Zaragoza, el espacio habilitado para autocaravanas cuenta ya con 154 vehículos estacionados.

Ante la atracción de turistas que provoca el eclipse la mayor incógnita es el número de personas que acogerá en Aragón por su privilegiada situación.

Por el momento, las estimaciones se habla de 250.000 que acompañan las cifras hoteleras con Zaragoza rozando el 100% y Teruel ya al completo.

Esto supone un reto logístico y prevención: "Todos los sistemas de seguridad están ya en funcionamiento", ha detallado.

Gran despliegue

De esta forma, la seguridad pasa a ser uno de los puntos más importantes. Desplegados por el territorio se encuentran Protección Civil, bomberos, Cruz Roja o personal del Gobierno de Aragón lo que suma alrededor de 2.500 personas preparadas para intervenir en cualquier tipo de escenario.

A eso se añade la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad.

Por parte de la Policía Nacional diferentes unidades van a estar a pie de calle como Seguridad Ciudadana, Unidades de Prevención y Reacción, o Unidades de Guías Caninos.

La seguridad también se medirá en el aire con la Unidad Aérea con el empleo de drones y sistemas anti-dron. Y bajo suelo también estará todo bien medido con la participación de las Unidades de Subsuelo y Protección Ambiental.

Vallas en el puente de Santiago previas al eclipse E.E.

Todo ello en coordinación con la Guardia Civil que desplegará su helicóptero Pegaso para mantener una vigilancia aérea del territorio aragonés.

Las carreteras suponen así uno de los puntos de mayor posible problemática ante el estacionamiento en cunetas para la observación del eclipse en el momento que ocurra.

Así, la Dirección General de Tráfico junto a la Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia en las principales vías de comunicación y regulará la circulación en los accesos a puntos de mayor afluencia.

"Tienen un operativo importante para atender esas situaciones de emergencia o incidencias pequeñas o difíciles que pueda haber", indica Clavero. Si bien la incertidumbre pesa ya que en este sentido "tampoco sabemos muy bien lo que va a ocurrir".

Máxima atención a los incendios

Una atención que también pasa por los incendios forestales que ante una posible acumulación de gente y las altas temperaturas se está ojo avizor a posibles nuevos conatos.

"Estamos en un día de alto riesgo de incendios forestales. Hasta que no bajen las temperaturas y haya algo de precipitación de lluvia, vamos a estar en un alto riesgo de incendio y durante este miércoles especialmente", advierte el director general.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón tiene activo desde este lunes hasta el jueves un decreto ley para reforzar el operativo.

Esto supone la limitación de acceso a los montes mediante vehículos a motor, prohibido encender fuego en áreas de descanso y se prohíbe arrojar objetos en combustión.

Al encontrarse en plena semana de festividades en los pueblos, el Gobierno de Aragón aclara que se podrá hacer uso de fuegos artificiales solo en el caso de estar a 400 metros de distancia de masa forestal.

Además, con el apoyo del Seprona de la Guardia Civil se busca poner 'coto' a las fiestas ilegales (rave) que se puedan hacer en los entornos naturales.