Leire sopla las velas de su 23 cumpleaños viendo el eclipse solar en Zaragoza: “Ha sido una experiencia mágica”

Imágenes de Leire celebrando su cumpleaños con amigos en el eclipse. María González. E.E

Aplausos, vítores y muchas caras de asombro en el 20:29 desde el parking Sur de la Expo de Zaragoza.

Cientos de personas han vivido el momento del eclipse total de sol con mucha admiración y sin creerse lo que estaban viendo. "Ha sido una locura" o "increíble" han sido las palabras más repetidas en el momento culmen del eclipse total.

Pero si hay alguien que ha vivido como todos los astros se alinean para vivir un día especial es Leire, una joven amante de la física que ha podido soplar las velas con el evento del momento de fondo.

En la explanada de Parking Sur de la Expo se ha vivido un momento especial cuando esta zaragozana soplaba las velas de la tarta tras una sorpresa de sus amigos.

Leire cumple 23 años de la manera más especial: "Ha sido un sueño". Un momento no esperado que se une a vivir un evento astronómico al que tenía "muchas ganas".

"Ha sido precioso, mis amigos se han esforzado muchísimo y mi novio es un crack que se ha encargado de la tarta", alaba el trabajo de sus seres queridos.

Un detalle que ha mejorado el ya especial día: "Siempre he sido fan de la física, así que poder vivir algo así está siendo una experiencia mágica", cuenta emocionada.

Así llevan esperando este día por meses y tales son las ganas que llevan preparando este evento "desde hace seis meses".

En definitiva, está pasando un día para enmarcar y que no se le va a olvidar: "Yo lo estoy pasando genial, espero que el resto de la gente que esté aquí también".

Desde Brasil

Otro vienen desde más lejos para vivir este día. Desde Brasil, Bruna y Geo han elegido específicamente Zaragoza para disfrutar del fenómeno astronómico que no les ha decepcionado.

"Ha sido impactante", señalan emocionados.

Así están contentos de haber elegido Zaragoza: "Vimos los sitios y vimos que era el mejor sitio. Otros estaban más llenos y este tenía la mejor conexión para venir", cuentan.

Además, señalan que se encuentran en un viaje para conocer España y justo les ha coincidido este evento durante su viaje y han aprovechado para poder verlo.

Geo se ha mostrado entusiasmado ante vivir este evento ya que como cuenta es "un seguidor de la astronomía". Mientras que Bruna venía a "descubrir todo".

Bruna y Geo, brasileños viendo el eclipse en Zaragoza. María González. E.E

Amigas de toda la vida

Justo al lado de estos brasileños se encuentran Gloria, Esperanza y Sofía. “Amigas de siempre”, como señalan.

Tras tanto bombo que ha hecho todo el mundo confiesan que ellas "no se lo iban a perder".

Con sus gafas homologadas conseguidas "tras una hora de fila en la oficina de turismo de Zaragoza" estas tres amigas no se han querido perder este momento.

"Había que verlo que esto no pasa todos los días", indican. Así señalan que ha sido "único".

Gloria, Esperanza y Sofía en parking Sur. María González. E.E

Estos son algunos de los testimonios que se han quedado sobrecogidos en esta zona de Zaragoza tras ver el eclipse solar. Ya que en el momento de totalidad el asombro y los aplausos han inundado el Parking Sur de la Expo ante un evento de estas características.