El incendio de Peñas de Riglos alcanza las 5.000 hectáreas arrasadas: "Han conseguido superar todos los cortafuegos"

El incendio de Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, continúa activo y ha superado ya las 5.000 hectáreas afectadas, según ha informado este miércoles el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

El fuego mantiene 8 localidades desalojadas, abarca ya un perímetro de algo más de 40 kilómetros y sigue preocupando especialmente por su avance hacia el entorno protegido y monumental de San Juan de la Peña, una zona de elevado valor ecológico y sentimental.

Una de las cuestiones que más preocupa es el comportamiento que está teniendo el incendio en el terreno. Según Bermúdez de Castro, las llamas han conseguido superar prácticamente todos los cortafuegos existentes.

"Todas las medidas que históricamente preventivas había en estos montes, todas ellas o casi todas ellas han sido saltadas por el propio incendio", ha admitido.

La zona afectada está formada en buena parte por cultivos, matorral bajo y pinares. En este sentido, el consejero ha señalado que una parte importante de estos pinares son de repoblación de los años 60 y presentan una elevada densidad.

Además, las condiciones orográficas están dificultando especialmente los trabajos en determinados puntos. El flanco derecho, en dirección hacia San Juan de la Peña y hacia Boltaña, presenta "muchas barranqueras", fuertes pendientes, pocos caminos y dificultades para transportar agua. La propia UME, según ha relatado, considera que se trata de una zona "muy compleja de trabajo".

Aunque el incendio "evoluciona mejor" y tiene "menos potencialidad" que durante las jornadas anteriores, la situación continúa siendo complicada.

El dispositivo desplegado mantiene desplegados a 500 efectivos, mientras que durante la jornada de este miércoles está previsto que trabajen 22 medios aéreos: seis aviones y 16 helicópteros.

En el operativo participan medios del Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras administraciones.

Las cifras iniciales incluyen zonas no forestales y áreas interiores que pueden no haber quedado completamente calcinadas.

Habrá que esperar a una evaluación definitiva para conocer la superficie realmente quemada, pero lo que está claro es que está siendo uno de los peores incendios de los últimos años

Esta tarde, el eclipse condicionará el trabajo de los medios aéreos. El consejero ha explicado que, por motivos de seguridad, las aeronaves tendrán que interrumpir su actividad durante aproximadamente dos horas.

No obstante, el Gobierno de Aragón está hablando con el Ministerio y las empresas responsables de los medios contratados para intentar prolongar su actividad "hasta última hora o lo más posible" durante la tarde.

La situación actual, al detalle

Por el momento, el operativo tiene perimetrado alrededor del 45% del incendio, mientras que el flanco izquierdo permanece más controlado. La principal dificultad se concentra en el derecho y en la cabeza del incendio.

El lunes se produjeron dos pirocúmulos, uno de ellos en la cabeza. Este fenómeno se produce cuando el humo y el calor de un incendio generan una columna convectiva que puede adquirir características similares a las de una nube de tormenta.

Estos fenómenos favorecieron que el incendio lanzara partículas y restos incandescentes a una distancia considerable por delante del frente de llamas, facilitando la aparición de nuevos focos y complicando el trabajo de los equipos de extinción.

El consejero ha señalado que el incendio llegó a alcanzar durante su primera tarde una velocidad de propagación de hasta 900 hectáreas por hora, una "auténtica barbaridad".

En prealerta Boltaña, Osia y Bernués

La evolución del fuego podría obligar a adoptar nuevas medidas de protección en las próximas horas. El Gobierno de Aragón ha situado en prealerta a, Boltaña, Osia y Bernués y contempla la posibilidad de desalojar estos núcleos si es necesario.

También se ha previsto restringir el acceso a los monasterios nuevo y viejo de San Juan de la Peña. Las visitas ya habían sido limitadas durante la tarde del martes y este miércoles está previsto cortar tanto las visitas como el tráfico turístico hacia la zona.

Entre tanto, los vecinos desalojados en jornadas anteriores permanecen alojados en distintos puntos. Unas están en Ayerbe, mientras que en Jaca hay otras repartidas entre una residencia y la Escuela Militar de Montaña.

Además, el incendio mantiene cortadas la A-132, entre Murillo de Gállego y Bailo, y la A-1205, entre Triste y Santa María de la Peña.

También se han visto afectadas dos líneas eléctricas de media tensión. Una de ellas ya ha sido restablecida, mientras que se trabaja en la recuperación de la otra.

Todo esto hace que el Gobierno de Aragón mantenga el incendio en nivel 2 de emergencia.

Las previsiones meteorológicas no auguran una mejoría clara a corto plazo. Según el consejero, hasta el sábado no se prevé una bajada significativa de las temperaturas ni la llegada de tormentas.

Además, el viento sur continúa siendo uno de los principales enemigos del operativo. Se trata de un viento "seco" y "cálido" que resulta especialmente desfavorable para los incendios forestales.

Aunque no se espera un viento sostenido especialmente fuerte, sí se están registrando rachas que preocupan a los responsables del dispositivo.

A ello se suma la posibilidad de que el aumento de las temperaturas durante las horas centrales del día vuelva a generar nuevos pirocúmulos.

Preguntado por las causas del incendio, el titular de Interior ha evitado hacer cualquier valoración y ha pedido esperar a la investigación de la Guardia Civil.

"En ninguna de mis comparecencias este verano he hablado de cuál era la causa", ha recalcado.