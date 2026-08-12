Confirmado: esto es lo que debes hacer para proteger la vista y evitar riesgos si ves el eclipse solar trabajando

Si el eclipse solar de hoy te pilla trabajando, mantener las medidas de prevención, especialmente en actividades al aire libre, conducción, manejo de maquinaria y trabajos en altura, es más que fundamental.

Tanto en el trabajo como fuera del mismo, la principal recomendación es no mirar directamente al Sol sin protección homologada, ya que la observación directa puede provocar lesiones oculares, incluso cuando las molestias no aparecen de forma inmediata.

Concretamente, estas gafas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015 y contar con marcado CE. Antes de utilizarlas, es necesario comprobar el etiquetado, las instrucciones del fabricante y el estado del filtro.

No deben utilizarse gafas que estén rayadas, perforadas, rotas o dobladas, ni aquellas cuyos filtros estén despegados o presenten cualquier otro deterioro visible.

Las gafas de sol convencionales, incluso aunque sean muy oscuras, no ofrecen una protección adecuada para observar un eclipse. Tampoco deben emplearse radiografías, cristales ahumados, negativos, CD/DVD u otros filtros caseros.

Desde el punto de vista de Prevención de Riesgos Laborales, el eclipse no genera riesgos adicionales significativos más allá de los relacionados con la observación directa del Sol y con una posible disminución temporal de la visibilidad.

El objetivo es evitar que la observación del fenómeno interfiera en aquellas tareas que requieren atención, visibilidad o unas condiciones seguras de ejecución.

Una observación breve y organizada

Cuando la observación del eclipse se lleve a cabo durante la jornada laboral, debe realizarse de manera organizada, breve y segura.

En actividades al aire libre o en puestos desde los que pueda observarse directamente el Sol, conviene reforzar la información preventiva y evitar observaciones improvisadas.

Las gafas certificadas deben colocarse antes de mirar hacia el Sol y retirarse únicamente después de apartar la mirada. También se recomienda realizar observaciones breves y establecer pausas.

Como mencionábamos anteriormente, la observación no debe efectuarse mientras se conduce, se maneja maquinaria, se trabaja en altura o se permanece en lugares donde una distracción pueda incrementar el riesgo de accidente.

Qué hacer si se ha mirado al Sol sin protección

Si una persona ha observado el Sol sin protección homologada, debe dejar de hacerlo inmediatamente, aunque en ese momento no presente molestias.

Durante las horas o días posteriores debe vigilar la posible aparición de síntomas como visión borrosa, manchas o alteraciones visuales. Ante cualquiera de estos síntomas, debe solicitarse valoración oftalmológica de forma urgente. La detección temprana permite evaluar el alcance de la lesión y realizar el seguimiento adecuado.

Además, no deben frotarse los ojos y se debe descansar la vista evitando la exposición a luces intensas.

Tampoco debe recurrirse a la automedicación con colirios, salvo que exista una prescripción sanitaria.

Qué debe hacer la empresa

En el entorno laboral también deben aplicarse los procedimientos internos establecidos cuando se produzca una situación de este tipo.

La persona afectada debe informar al responsable o mando directo y registrar el incidente conforme al procedimiento interno de la empresa.

Asimismo, debe ser derivada al servicio médico o mutua, según corresponda. La empresa deberá investigar las causas, como una posible falta de información o la ausencia de gafas homologadas, con el objetivo de evitar nuevos casos.