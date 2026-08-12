Aarón Palacio triunfa en Huesca: el torero aragonés sale por la puerta grande tras cortar dos orejas

El joven torero zaragozano Aarón Palacio salió esta tarde por la puerta grande de Huesca tras cortar dos orejas al primero de su lote, en la II corrida de la feria laurentina, que tanta expectación había despertado y que toreaban Talavante y Emilio de Justo junto al joven matador aragonés. Los dos veteranos toreros no estuvieron mucho por la labor y el debutante matador demostró que quiere abrirse camino.

Los toros de la ganadería de El Pilar no respondieron tampoco a la expectación que había sobre ellos ya que fue la ganadora de la temporada anterior, puesto que estuvieron flojos, sin casta sin fuerza y lo que en más destacó de ellos fue la falta de transmisión en todos ellos.

Alejandro Talavante con el capote tan apenas dio algún pase bueno, y en la faena con la muleta dio algunos derechazos, pases deslavazados ante un toro que no revestía peligro. Se quiso adornar con algún redondo, pero no le supo sacar nada, ni tampoco arriesgó, aunque la estocada le valió para cosechar una oreja.

En el cuarto toro de la tarde Talavante dio algunos pases de rodillas, toreó con la mano derecha, también al natural y en general fue una faena aseada, sin sacarle nada destacable al toro. Con la espada no tuvo su tarde ya que le propinó al toro dos pinchazos y la estocada final ladeada, lo que supuso que la plaza le despidiera con silencio.

Emilio de Justo tampoco hizo nada con el capote, y con la muleta, ante un toro que no transmitía el torero no arriesgó ni se pudieron ver muchas cosas. Al natural dio algunos pases interesantes, dándole tiempo al toro para que se repusiera, y con pases por alto cuando lo requería la circunstancia, pero allí se quedó todo, sin arriesgar ni intentar sacarle más al toro, premiándole el público con aplausos.

El quinto, segundo de su lote, quiso agradar a los aficionados pero se repitió la faena de su anterior toro, realizando algunos pases por la derecha que fue con la mano que hizo todos los pases con la muleta y el acierto con el estoque le valió una oreja.

El joven aragonés Aarón Palacio que debutaba en la plaza de Toros de Huesca demostró que tenía hambre de triunfo y ganas de salir por la puerta grande, y ya desde el comienzo con el capote hizo varias largas cambiadas, y pases muy ajustados, adornándose con algunas figuras vistosas. Con la muleta lo intentó todo, fue valiente, arriesgó, y consiguió ligar tandas con la derecha bastante interesantes. La estocada que le propinó a su oponente le valió para cosechar dos orejas que le abrían la puerta grande.

El que cerraba plaza estuvo mucho más comedido el torero zaragozano, teniéndole mucho respeto al toro que aunque no presentaba dificultades no era fácil torear. Dio unos buenos derechazos, pero en general no se hizo con el toro y le faltó poso. El toro que tampoco colaboró en absoluto y no le permitió realizar ninguna faena de mérito, ni lucirse.