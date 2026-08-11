El incendio de Santa María de la Peña despliega a 400 efectivos: 3.600 hectáreas quemadas y 8 pueblos evacuados

El incendio de Santa María de la Peña que se inició al mediodía de este lunes continúa su avance. A pesar de los trabajos "productivos" de la noche, la superficie quemada ha aumentado a 3.600 ante un incendio que durante su primer día se propagó muy rápido.

"Se ha podido trabajar, las condiciones climatológicas lo han permitido con una menor temperatura, incremento de la humedad y apenas ausencia de viento", ha detallado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, tras finalizar el CECOPI de primera hora de la mañana.

El flanco derecho apenas ha avanzado ayudado por el cortafuegos, no obstante, el flanco izquierdo (sectores 1 y 3) se ha abierto hasta alcanzar en algunos puntos la carretera A-132 entre Villalangua y Puente la Reina.

A lo largo de la mañana se espera un cambio de viento a sur lo que podría favorecer el avance en cabeza.

La evolución que ha mantenido el incendio ha obligado a desalojar un municipio más municipios. A inicio de este martes se procedía a la evacuación de Arbués y a media mañana la orden llegaba también a Bailo, Alastuey y Larués, tres municipios que se encontraban en la "línea de propagación" del fuego.

Estos se suman a los 120 evacuados de cuatro pueblos este lunes: Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero. Parte de ellos han sido reubicados en los pabellones de Ayerbe y Jaca.

Sobre su estado, Vaquero ha tranquilizado que "han pasado la noche bien". De igual forma, se está trabajando para trasladar a alojamientos más confortables a los afectados ya que muchos de ellos son de avanzada edad.

En estos momentos, los municipios situados al sur del incendio presentan una buena cantidad de humo en zonas bajas. Desde el Gobierno de Aragón se pide extremar la precaución y evitar acercarse a estas zonas de no ser estrictamente necesario.

400 efectivos

El estado del incendio ha supuesto un refuerzo del operativo al que desde este lunes se ha unido la Unidad Militar de Emergencias. Durante este primer día trabajaron en el terreno una sección y a petición del Gobierno de Aragón a lo largo de la mañana se unirá una más.

Así, desde la UME se van a concentrar 200 operativos para trabajar "simultáneamente" con el operativo de Infoar, Diputación de Huesca y Miteco. Asimismo, se mantiene el refuerzo con dispositivos de Navarra y también se ha pedido refuerzo a Cataluña con un helicóptero bombardeo.

Durante la jornada del martes van a estar trabajando 400 efectivos con 18 medios aéreos.

Por el momento, la vicepresidenta no ha querido hacer elucubraciones sobre el origen del incendio y será el Seprona de la Guardia Civil quien determine las causas.