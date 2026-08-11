El incendio de Peñas de Riglos avanza sin control tras quemar 4.200 hectáreas y evacuar a 420 vecinos: "Es complicado"

El incendio de Peñas de Riglos sigue sin poder controlarse y ya alcanza las 4.200 hectáreas, suponiendo el segundo peor incendio del verano en Aragón. Los trabajos de extinción trabajan en un perímetro de 60 kilómetros, pero sin consolidar.

La tarde de este martes ha ocasionado la situación del incendio sea "complicada" ante las altas temperaturas alcanzadas.

En el incendio ha habido un despliegue importante de medios con 500 personas en el operativo procedentes del dispositivo de Infoar, UME, Miteco, Diputación de Huesca y Zaragoza, y el apoyo de Navarra y Cataluña.

"Ha habido dificultades en los trabajos que se han ido realizando a lo largo del día porque una vez que se produjo la ruptura del cinturón térmico se ha complicado al incrementarse la amplitud del incendio hacia el flanco derecho", ha explicado sobre su evolución la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, tras finalizar la reunión del Cecopi.

Desde el dispositivo de extinción se mantienen cautos ya que las previsiones para los próximos días "no son favorables" con vientos de sur y temperaturas altas.

Si bien, están "optimistas" ante los trabajos que se puedan realizar durante la noche: "Vamos a esperar en que en la noche surjan oportunidades", ha indicado Vaquero.

Así se van a centrar los trabajos en intentar controlar el flanco derecho y flanco izquierdo. Se trata de unas zonas que durante la tarde no se ha podido utilizar medios aéreos y ahora a la noche gracias a las condiciones climatológicas se pueda intervenir "con mayor oportunidad y no esperar así al día de mañana", según ha explicado la vicepresidenta.

Por este motivo, un amplio despliegue se va a mantener trabajando durante el terreno para intentar frenar su avance.

Origen del incendio

Según se habla, el posible origen podría estar en las obras de la A-132. Preguntada por este asunto, la vicepresidenta se ha mostrado cauta y ha remitido a la investigación que lleva a cabo el Seprona de la Guardia Civil.

"Lo más importante ahora es no avivar ningún tipo de polémica, no hacer ningún tipo de especulación", ha incidido.

A lo que ha subrayado que el Gobierno de Aragón será "el primero en exigir responsabilidades" en el caso de que fuera ese el caso.

420 evacuados

Por el momento, se mantiene la orden de la evacuación preventiva de ocho municipios, cuatro más que en la noche del lunes.

Así, un total de 420 vecinos procedentes de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Alastuey y Larués se están viendo afectados.

El Gobierno de Aragón ha trasladado a 30 que lo requirieron a los pabellones de Ayerbe y Jaca. Durante la tarde, se les ha instalado en sitios más confortables como la residencia militar o pisos.