Carlota tuvo una gran discusión con sus padres en un restaurante de Tauste dos semanas antes del asesinato

Carlota, la hija mayor del matrimonio asesinado a cuchilladas este pasado fin de semana en Tauste (Zaragoza), tuvo una gran discusión con sus padres en un céntrico restaurante de Tauste solo dos semanas antes de ser detenida como presunta autora del homicidio.

Sería la última vez que se les habría visto juntos antes del fatal desenlace.

La cena, a la que asistieron los cuatro: Carlota y su novio, también detenido, y sus padres, Esther Latorre y Javier Sánchez, se produjo en un local situado a pocos metros del Ayuntamiento, según ha informado el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Lo que no ha trascendido es qué les llevó a intercambiar "palabras gruesas" en público.

Tanto Carlota como Luis Carlos continúan arrestados en el acuartelamiento del barrio de Valdespartera, en Zaragoza, y se habrían acogido a su derecho a no declarar, por lo que ni siquiera habrían confesado el crimen.

Todo apunta a que este miércoles serán puestos a disposición judicial, y no se descarta que incluso puedan ser llevados al domicilio, ya sea juntos o por separado, para hacer una reconstrucción de los hechos.

Este martes, la Guardia Civil seguía entrando y saliendo de la vivienda, una imagen que se viene repitiendo prácticamente a diario desde que trascendió el trágico suceso.

Una de las grandes preguntas es cómo y cuándo llegaron Carlota y Luis Carlos a Tauste, ya que ambos vivían en Zaragoza y ninguno tenía vehículo propio.

Aquí se abren dos grandes hipótesis: que fueran ayudados por una tercera persona o que llegaran en transporte público.

Por el momento, la investigación permanece bajo secreto de sumario y ni siquiera se confirma si puede haber más detenciones en las próximas horas.

Tal y como cuentan vecinos y allegados de la familia, Carlota padecía esquizofrenia y había sufrido problemas con las drogas. También habría padecido un trastorno alimentario.

Aunque muchos la recuerdan como una chica "normal", volvió "transformada" después de un viaje a la India.

A muchos vecinos les sorprendió no verla en el velatorio de sus padres este lunes por la mañana.

Esto desató todo tipo de rumores, ya que su hermana pequeña Olga, de 29 años, había sido capaz de llegar a tiempo pese a estar viviendo en Dublín.

La confirmación no llegó hasta cerca de las 13.30, cuando la Guardia Civil hizo público que tanto ella como su pareja habían sido detenidos en Zaragoza.

Este martes, Tauste trataba de recuperarse del "shock" de haber perdido a estos dos históricos dirigentes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón; dos personas que "sembraban la paz en mayúsculas" y cuyo final ha sobrecogido a toda España.