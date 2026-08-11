Un buitre provoca importantes retenciones en el túnel de Monrepós (Huesca): "Nadie sabía cómo sacarlo"

Hay historias que parecen sacadas de una película y desde luego, la de este martes por la tarde no ha sido menos.

Un buitre se ha colado en uno de los túneles de Monrepós, en la A-23 y ha obligado a detener el tráfico, provocando retenciones de entre 15 y 20 minutos en la carretera. El ave, acostumbrada a surcar el cielo del Pirineo, ha decidido por un momento, cambiar las alturas por el asfalto.

La escena, tan insólita como inesperada, ha obligado a extremar la precaución mientras se intentaba sacar al animal del túnel y devolverlo a su hábitat. Según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, "nadie sabía cómo sacarlo".

Por unos minutos, el protagonista de la carretera no ha sido un accidente o una avería, sino un buitre que sin saber cómo ha acabado haciendo una visita a la autovía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.