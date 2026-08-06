Recluyen a un menor marroquí en Zaragoza tras una agresión sexual a otra joven tutelada española

Un menor extranjero no acompañado marroquí ha sido recluido en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol.

Según el Departamento de Bienestar Social y Familia de Alejandro Nolasco, el motivo es que se trata del presunto autor de una agresión sexual contra una menor española en un piso tutelado de Teruel.

La medida así la ha acordado la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Teruel, tras la comparecencia celebrada este jueves en el expediente de reforma incoado por tales hechos.

Por su parte, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha certificado que los hechos han sido protagonizados por menores que se encuentran bajo su tutela, tanto la víctima como el presunto agresor.

Según señalan desde la consejería de Alejandro Nolasco en un comunicado de prensa, la agresión sexual tuvo lugar en la noche del domingo 2 al lunes 3 de agosto, en dos fases.

Tal y como indican, la primera agresión comenzó cuando ambos menores se encontraban juntos en el ascensor. Tras ello, minutos después el presunto agresor irrumpió sin permiso en la habitación de la menor víctima y continuó la agresión sexual.

A consecuencia de los hechos, la menor tutelada sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel.

Tal y como trasladan desde el Ejecutivo aragonés, desde el momento en el que la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia tuvo conocimiento de estos hechos, se procedió a presentar una denuncia contra el menor ante las autoridades competentes.

Al mismo tiempo, la Dirección Provincial del IASS en Teruel ya había adoptado la medida de separar a ambos menores, con el fin de que no residieran en el mismo piso tutelado.

Según indican las mismas fuentes, el presunto agresor llegó a España de manera ilegal en julio de 2024, entrando por Almería. Días después, se presentó por sus propios medios en una comisaría de Zaragoza.

En ese momento, ingresó en el sistema de protección de menores del Gobierno de Aragón y fue trasladado a la provincia de Teruel, donde ha ocurrido la agresión por la que presuntamente se le imputa la autoría.