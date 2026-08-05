Aragón "cumplirá la ley" si llegan menores de Ceuta pero ataca a Sánchez por "repartir su irresponsabilidad"

Migrantes en la playa de Ceuta, junto al espigón del Tarajal. Reuters

Aragón "cumplirá la ley" si el Gobierno de Pedro Sánchez ordena el reparto de los menores extranjeros de Ceuta, pero se opondrá por todos los medios.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha acusado este miércoles al líder socialista de repartir su "irresponsabilidad" a las comunidades autónomas y ha prometido que, como dice el acuerdo de Gobierno con Vox, la DGA utilizará los instrumentos políticos, jurídicos y legales para defender su integridad y la de sus servicios públicos.

"Siguen estando tensionados. Los hemos llegado a tener sobrepasados en más del 200% de su capacidad", recordaba.

La Comunidad mantiene así su portazo político a la inmigración ilegal, pero siempre dentro del marco de la Constitución y la normativa ya aprobada.

Para la líder popular, este es "un fracaso más" de un Gobierno central "inoperante". No solo eso sino que, a juicio del PP, lo que se ha creado ahora es "un problema de seguridad nacional".

Vaquero lamenta que Sánchez vuelva a primar la confrontación política y esté convirtiendo a España en un "Estado fallido".

"Es muy preocupante que en estos momentos el presidente Sánchez y sus ministros estén de vacaciones en lugar de atender uno de los mayores problemas que está teniendo el país", comentaba al ser preguntada por la crisis de Ceuta.

El Gobierno de Aragón no entiende que se haya llegado a esta situación y que Moncloa haya desoído a quienes habían avisado de que se podría producir esta llegada masiva e incontrolada.

Vaquero sostiene que la Comunidad no puede ser una vez más la pagana "del fracaso, la inoperancia y la confrontación permanente" del Ejecutivo central, al que acusa de "jugar con la vida de las personas migrantes".

Todo esto, sin embargo, no quiere decir que se vaya a incumplir la ley. La propia Vaquero ha recalcado que se acatará y que la DGA actuará dentro de sus competencias.

"El cumplimiento de la ley está siempre por delante. Nosotros vamos a cumplir siempre con la ley", afirmaba.

En todo caso, la propia vicepresidenta ha recordado que ya ha habido sentencias favorables a Aragón, emitidas precisamente desde Ceuta, que determinaron que el Gobierno de España hizo repartos previamente "sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley".

"Vamos a seguir confiando en la Justicia para que cualquier acción no esté apoyada en la mera confrontación y no trate a las personas más vulnerables como si fueran mercancía", prometía.