La evolución "favorable" del gran incendio de Orés permite la vuelta a sus casas a los vecinos de tres pueblos desalojados

Los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba tienen luz verde para volver a sus casas. La luz vuelve a estos tres municipios tras llevar varios días fuera de sus casas ante la fuerza que cogió y que ha arrasado 15.700 hectáreas.

Así lo ha anunciado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la finalización de la reunión del Cecopi realizado a primera hora de este lunes. La vuelta, eso sí, quedará pendiente de la previsión meteorológica y de la opinión del director de extinción.

"Estos municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos, y por tanto, a partir de ya, los ciudadanos van a poder volver a sus domicilios", ha resaltado. Mientras tanto Asín y Orés tendrán que esperar hasta conocer el estado de la carretera interior que los unen. Así, se va a realizar una revisión "intensa" y auguran que durante la tarde de este lunes o el martes "también puedan volver a sus localidades".

Por lo que hasta que todos los vecinos no estén instalados en sus domicilios, el consejero de Interior ha indicado que la situación operativa se va a mantener en el nivel 2.

La decisión de la vuelta a casa de los vecinos se debe así a la evolución "favorable" del incendio. Un respiro que da tras cinco días de lucha incansable que ha movilizado a más de 450 operativos.

La noche ha supuesto también un alivio y según el control que se ha mantenido con los drones de la UME y la Guardia Civil se ha podido conocer si había reproducciones en algunas zonas.

El consejero de Interior ha indicado que respecto a estas ha habido "muy pocas" y se han encontrado en zonas interiores que estaban sin quemar como troncos o ruedas. Por el momento, se habla de 15.700 hectáreas afectadas, si bien, Bermúdez de Castro ha matizado que serán "bastante menos de las previstas" al haber terreno agrícola dentro del perímetro afectado.

Ante la situación más controlada, también se va a realizar un "importante esfuerzo" por parte de la Guardia Civil y la Dirección General de Carreteras para analizar cómo están todas las carreteras del interior afectadas por el incendio y por ende también de todas las señales de tráfico.

En cuanto al operativo desplegado, Bermúdez de Castro ha aclarado que se mantienen los medios aéreos desplegados del Gobierno de Aragón bombardeando con agua aquellas zonas de humo. Por su parte, de la Unidad Militar de Emergencia solo se mantiene una dotación ya que se han retirado ante la necesidad de su trabajo en el incendio activo en Guadalajara.

Por el momento, dentro del perímetro los vecinos y ganaderos no van a poder entrar, pero se va a permitir que se puedan acceder para dar de comer y beber a las redes de ovejas y cabras. En relación a los animales, desde el Gobierno de Aragón se va a coordinar con Sarga para la retirada de los cuerpos sin vida de los animales.

Incendio de Plan

Mientras se trabaja en el incendio de Orés, el de Plan mantiene una evolución favorable. Los trabajos en este incendio son más lentos debido a encontrarse en una "zona muy complicada".

En este momento, trabajan en las labores de extinción cinco medios aéreos y tres brigadas de Infoar.