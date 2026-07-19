Estabilizado el incendio de Orés tras 5 duros días de lucha contra el fuego: "La situación es más favorable y optimista"

El Gobierno de Aragón ha dado por fin por estabilizado el incendio que desde el pasado miércoles está devastando la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza.

Después de cinco días muy duros de lucha contra el fuego, las previsiones más optimistas se han cumplido en las últimas horas, lo que ha permitido avanzar hacia la estabilización del incendio.

Son los últimos datos que han ofrecido los responsables de extinguir el fuego y que ha trasladado la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, desde el Puesto de Mando Avanzado en la localidad de Farasdués.

A primera hora de este domingo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya se mostraba optimista con la contención del fuego. Unas previsiones que se han ido confirmando con el paso de las horas.

“Se han cumplido las previsiones más optimistas, con unas condiciones más favorables que han permitido que se pueda estabilizar”, ha afirmado Vaquero.

En total, el fuego se ha extendido por 15.700 hectáreas con un perímetro de 78 kilómetros, aunque desde el Gobierno de Aragón inciden en que la zona quemada se reduce a 14.400 hectáreas, según los datos del satélite Copernicus.

Ahora, el siguiente paso será, en próximos días, permitir el regreso a sus casas de los vecinos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, y Uncastillo, los cinco pueblos que, junto al enclave navarro de Petilla de Aragón, han tenido que ser desalojados.

“A lo largo de estos días se podrá ir tomando esa decisión”, ha avanzado la vicepresidenta de Aragón.

En cualquier caso, el operativo seguirá desplegado en las próximas horas hasta poder dar por controlado el incendio, el más grave de lo que va de verano en todo el país.

Dentro de la zona afectada sigue habiendo vegetación que no se ha llegado a quemar y que podría generar reproducciones. Aunque se encuentran en el interior de la superficie afectada, el operativo mantiene una vigilancia constante ante la posibilidad de nuevos conatos.

La dirección técnica mantiene especial vigilancia sobre las zonas del monte del Frajal, La Carbonera y la Sierra de Santo Domingo, por el riesgo que supondría una eventual progresión del incendio hacia estos espacios.

Durante la jornada está previsto un operativo de alrededor de 460 efectivos, con medios del Gobierno de Aragón, INFOAR, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, Protección Civil y recursos desplazados desde Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, entre otros organismos.