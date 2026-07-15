Nuevo incendio forestal en Sigüés: el fuego obliga a cerrar la N-240, desvía el tráfico y moviliza un amplio operativo

El incendio permanece activo en una zona de matorral junto al pantano de Yesa y trabajan medios de Aragón, Navarra y el Gobierno de España.

Nuevo incendio forestal en Aragón.

A primera hora de este miércoles, 15 de julio se ha declarado el incendio en el término municipal de Sigüés (Zaragoza).

Las llamas han obligado a cortar la carretera N-240 entre los puntos kilométricos 332,5 y 337, según ha informado el 112 Aragón.

El tráfico se desvía por la A-21, entre los kilómetros 55,6 y 64,1.

El fuego afecta a una zona de matorral situada junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona, muy próxima al pantano de Yesa y a la frontera con Navarra. Se trata de un entorno forestal complejo donde, además, es habitual la presencia de personas acampadas durante el verano.

Cortada la carretera N-240 entre los PK 332.5 y 337 (TM Sigüés) por incendio forestal. Desvío A-21 (PK 55.6 a 64.1)#IFSigüés pic.twitter.com/EfGvdjWfRS — 112 Aragón (@112Aragon) July 15, 2026

En las labores de extinción participan efectivos del operativo INFOAR, con la brigada helitransportada y su helicóptero, dos brigadas terrestres y dos autobombas

El dispositivo también cuenta con un avión anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), además de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y medios de la Comunidad Foral de Navarra, que ha movilizado cuatro dotaciones de bomberos y un helicóptero bombardero.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que la proximidad del incendio al pantano de Yesa facilita las labores de carga de agua de los medios aéreos.

Asimismo, ha señalado que existe el riesgo de que las llamas puedan superar un cortafuegos donde discurre una línea eléctrica o alcanzar la N-240, aunque ha trasladado un mensaje de tranquilidad al asegurar que "los medios están actuando bien y, de momento, no se espera peligro".

Las autoridades mantienen un llamamiento a extremar la precaución en el monte y evitar cualquier conducta de riesgo, ya que Aragón continúa en alerta por altas temperaturas y elevado peligro de incendios.