Elías Bendodo (PP): "Sánchez solo busca provocar a los EEUU para desviar la atención de la corrupción que tiene en casa"

Las palabras de Donald Trump anunciando un corte del comercio con España ya están provocando un terremoto de reacciones políticas en todo el país. Desde el PP, lamentan que haya que ver a un presidente con un “peso pluma internacional”, sobre el que “nadie ha hecho referencia” en la cumbre de la OTAN.

Así se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, desde Zaragoza, durante una reunión de trabajo con el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, la primera que va a realizar a lo largo del territorio nacional.

Así, considera que Sánchez “solo busca provocar” a los Estados Unidos para “desviar la atención de la corrupción que tiene en casa”, aunque sea a costa de “dejar mal a España” en cada viaje internacional.

“España y EEUU siempre han tenido muy buena relación. Es necesario y fundamental que mantengan buenas relaciones diplomáticas y se retomen por el bien de España y EEUU en el futuro. Sánchez ve una oportunidad política al enfrentarse a Estados Unidos”, ha afirmado Bendodo.

Y es que, a juicio del PP, el Gobierno está “rodeado de corrupción” y Sánchez ha decidido “convertir a los imputados en intocables”.

“Sánchez ha blindado la corrupción en el Gobierno como nunca en la democracia. En otros tiempos, cuando alguien era imputado, se separaba para defenderse. Ahora, Sánchez tiene más imputados que diputados y los ha convertido en intocables”, ha asegurado.

Para los populares, otra “cortina de humo” que va a usar el PSOE es la reforma del modelo de financiación autonómica, tan demandada por comunidades como Aragón.

“Que Sánchez y su ministro de Hacienda pierdan toda la esperanza de dividir a los gobiernos del PP con la financiación autonómica. No nos vale como cortina de humo para tapar la corrupción que asola al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. Que hable claro, juegue de cara y convoque elecciones”, ha apuntado Bendodo.

“Demagogia” con el absentismo laboral

Igualmente, Bendodo ha salido a defender al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de poner el foco en la preocupación que tiene por el absentismo laboral.

“En España tenemos 1,2 millones de personas que cada día no va a trabajar. Eso cuesta a las arcas 30.000 millones de euros. Ningún país de Europa se lo puede permitir. Feijóo le ha puesto el cascabel al gato. La gente quiere en política que se hable claro. Los más perjudicados son los trabajadores que cumplen con su puesto de trabajo”, ha aseverado.

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno de España y al PSOE de hacer “demagogia barata”, y ha asegurado que el PP pondrá solución de manera “dialogada” cuando “lleguemos al Gobierno”.

“Sánchez aprovecha para hacer demagogia barata. Se siente aludido. Su hermano todavía está buscando la oficina donde trabaja. Es el gran absentista. Hay que explicar cómo 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día. Lo otro son cortinas de humo”, ha añadido Bendodo.