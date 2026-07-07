Aragón se cuece de calor: Fraga llega a unos insufribles 43,4 grados y Quinto alcanza los 43,3 en el peor día de la ola

Varias personas toman un refresco en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

Las peores horas de la ola de calor están dejando máximas de hasta 43,4 grados en Aragón. Es la temperatura que ha marcado Fraga a las 16.40, una de las más altas de toda España.

La localidad oscense solo ha quedado por detrás de Xàtiva, donde el termómetro ha subido hasta unos insoportables 44,1 grados; Carcaixent, que ha llegado a los 43,9, y Ontinyent (43,4).

En el 'top 10' nacional también se han colado los 43,3 grados de Quinto, una de las localidades habituales de estos rankings.

En Leciñena, las cosas no están mucho mejor. Allí se han visto los 42,6 grados, según los registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que Sariñena y Zaragoza capital se han quedado únicamente seis décimas por debajo con 42.

Por el momento tocará armarse de paciencia, ya que el fin de la ola de calor ni siquiera se vislumbra en el horizonte.

En Zaragoza quedan todavía 48 horas con máximas de hasta 42 grados y el descenso será mínimo de cara al fin de semana, con picos de 40 grados el viernes, 39 el sábado y 38 el domingo.

Si nada cambia, el inicio de la próxima semana tampoco se quedará atrás. El lunes, las máximas podrían volver a situarse en el entorno de los 40 grados.

Pero eso no será lo peor, ya que las mínimas tampoco darán tregua.

Mañana miércoles, el termómetro no bajará de los 26 grados ni siquiera de madrugada, el jueves se quedará en los 24 y el viernes volverá a subir hasta los 25, con noches tórridas que amenazan con horas de insomnio.

El fin de semana dará un ligerísimo respiro, con mínimas de 22 a 23 grados que se mantendrán de cara al lunes.

En el caso de Huesca, la situación no es mucho mejor. Las máximas oscilarán entre los 36 y los 40 grados durante toda la semana y dormir no será mucho más fácil que en Zaragoza. Todas las noches serán tropicales y se situarán por encima de los 20 grados.

Mientras, Teruel mantendrá la alerta amarilla durante las próximas horas al estar previsto que el termómetro llegue a los 38-39 grados. Aquí, la oscilación térmica será lógicamente algo mayor, con mínimas de entre 15 y 17 grados que harán más fácil afrontar las horas centrales del día.

Plan contra el calor

Como consecuencia de estas altas temperaturas, Zaragoza mantendrá activado su plan de emergencias contra el calor al menos hasta el viernes.

Esto hará que las piscinas estén a mitad de precio hasta entonces.

Además, se mantiene la apuesta por los refugios climáticos para ayudar a las personas que más lo necesiten o que no tengan recursos suficientes en sus hogares para hacer frente a la ola de calor.