Azcón cancela su agenda en Bruselas para seguir de cerca el incendio de Leciñena: "No se descarta pedir más medios"

Jorge Azcón vuelve a Aragón para seguir de cerca el incendio de Leciñena que ya ha afectado a 2.200 hectáreas. El presidente de Aragón se encontraba en Bruselas para participar en el Comité Europeo de las Regiones, pero ante la intensidad del fuego ha decidido cancelar su agenda y estar en el terreno.

Ante el avance del incendio y la "cifra extraordinariamente alta" de hectáreas afectadas, ha señalado que los trabajos del operativo se concentran en el control del perímetro. Así, ha deseado que "ojalá dentro de poco podamos decir que el incendio está estabilizado y el número de hectáreas no se sigue incrementando".

Por lo que sí ha aclarado que este miércoles el incendio, al contrario que este martes, "no está descontrolado".

Por el momento, ha descartado que el incendio esté estabilizado y mira con precaución las fuertes rachas de viento de 70 km/h que se esperan para lo largo de esta tarde lo que supone "horas críticas".

Por ello, Azcón ha indicado que "no se descarta pedir todavía más medios al Ministerio". Ya en este momento se encuentran en el terreno 330 personas, entre ellas, alrededor de 20 naves aéreas, 200 miembros de la UME y un amplio operativo de Infoar. Este miércoles de otras Comunidades Autónomas se cuenta con medios de Castilla y León, Comunidad Valenciana.

"Es destacable la coordinación de los medios de las distintas administraciones que están trabajando. Lo están haciendo de una forma increíble y por supuesto siempre hay que agradecer a todas las personas que luchan contra los incendios en nuestra comunidad autónoma", ha agradecido Azcón.

En cuanto a la situación de los municipios colindantes al fuego como Leciñena, Alcubierre o Robres, el líder del Ejecutivo ha detallado que "la previsión es que no pueda llegar a los municipios". Si bien se está haciendo un "especial seguimiento" de la situación.

El presidente de Aragón así pone rumbo de vuelta a Zaragoza y espera estar ya este jueves en la zona para conocer el avance del incendio que afecta sobre todo a la Sierra de Alcubierre.