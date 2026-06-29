Encuentran los cuerpos de los venezolanos con raíces aragonesas desaparecidos tras los terremotos

Los operativos de rescate en Venezuela han encontrado los cuerpos sin vida de la familia de venezolanos con raíces aragonesas que habían desaparecido tras los terremotos del pasado jueves en el norte del país.

Se trata de Luis Eduardo Abadía, junto a una de sus hermanas, su mujer Zulenis Mujica y su hijo Luis Enrique Abadía. Luis Eduardo es hijo de un ejeano emigrado a Venezuela y solía acudir a la localidad cincovillesa recurrentemente.

Sí han encontrado con vida a la madre de Luis Eduardo y a su suegro.

Desde el Gobierno de Aragón se han puesto en contacto con la familia residente en Ejea para ofrecer todo el apoyo y ayuda, así como colaboración en todos los trámites que sean necesarios.

La zona en la que vivían, el Oasis Beach de Playa Grande, es una de las arrasadas por los terremotos, por lo que hay gran preocupación entre sus amigos y allegados por su paradero.

Este lunes, un sismo de magnitud 4,2 ha sacudido una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro está localizado a 10 kilómetros al este de La Guaira, una de las ciudades con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

Los últimos datos que se han dado a conocer elevan la cifra de víctimas a casi 1.500.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares ha informado de que la cifra de desaparecidos españoles en Venezuela baja hasta los 138, mientras que la de muertos sigue en 17.