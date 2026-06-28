Tellado ve al PSOE "acorralado" por la corrupción: "Cuando Sánchez defiende a Zapatero, se está defendiendo a sí mismo"

“El cerco de corrupción se va estrechando sobre Pedro Sánchez”. Es el mensaje que ha lanzado desde Huesca el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, invitando de nuevo a Sánchez a que haga caso del Congreso y llame a los ciudadanos a las urnas.

En la clausura del 14º Congreso Provincial del PP de Huesca, Tellado cree que los casos de corrupción que se están desvelando acerca de la fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero ahondan todavía más en la posición de Pedro Sánchez, el “número 1”, en toda la trama.

De hecho, el número 2 del PP nacional ironiza con que el presidente del Gobierno haya dejado de dar la cara por José Luis Ábalos o Koldo, pero siga apoyando a Zapatero.

“Sánchez ya ha dejado de defender a los del Peugeot, pero aún da la cara por Zapatero. Lo hace por autodefensa. Cuando Sánchez defiende a Zapatero, se defiende a sí mismo, porque no hubiera podido delinquir sin el peso que tenía en el Gobierno de Sánchez. Sánchez es el verdadero socio de Zapatero”, ha apuntado.

Tellado ha visitado Huesca para concluir una semana que comenzó con la condena de 24 años a Ábalos y que continuó el miércoles con el Congreso exigiendo la dimisión de Sánchez.

“Sánchez hace oídos sordos a lo que no le interesa, pero ha quedado claro que ya no tiene el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no puede tener un presidente que se cree por encima de las Cortes. Un demócrata dimitiría y daría voz a los ciudadanos”, incide.

De hecho, Tellado está convencido de que Sánchez no convoca elecciones “porque sabe que las perdería” y que “no tiene opción de ganarlas”, después de estar “atrapado” en “un laberinto de causas judiciales, con 97 imputados y 1.800 años de prisión que pide la Fiscalía”.

“El PSOE va camino de ser un partido con más imputados que diputados, más delitos que leyes, y más años de cárcel que historia de su formación. Esa realidad se acabará imponiendo. Están cayendo todos, y van a caer como moscas, desde el Ábalos condenado al líder espiritual, el señor de los anillos, rubíes, esmeraldas y brillantes”, subraya el secretario general del PP.

Ante ello, y frente a “un Gobierno podrido que genera náuseas”, Tellado ha llamado al PP a levantarse como “la alternativa”, con el objetivo de estar preparado “para devolver a los españoles un Gobierno digno y serio”.

“España necesita un gobierno que atienda la despoblación, que bien entendéis y que entiende nuestro presidente. España necesita reformas estructurales de un Gobierno que trate a todos los españoles por igual, que regenere las instituciones. Estamos preparados para impulsar un proyecto nacional que devuelva al país la ilusión por un futuro mejor”, ha añadido.

Azcón: "El PSOE rinde pleitesía a quien se ríe de la democracia"

En la misma línea, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cuestionado el giro de opinión del PSOE aragonés respecto a la figura de Pedro Sánchez, hasta el punto de "rendir pleitesía" a su secretario general durante el Comité Federal de este sábado.

"Gritar ‘Yo con Begoña’ es gritar ‘Yo con la corrupción’. Los representantes del PSOE gritan orgullosos que están con la corrupción, simplemente por ponerse a los pies de su secretario general. Y dijeron que habían sido contundentes. Se ríen de nosotros. Son las risas de la indecencia, de quien no tiene vergüenza."