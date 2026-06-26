Los agricultores, los héroes anónimos que luchan contra el incendio en Tamarite: "Intentas ayudar en lo que puedas"

Toda ayuda es poca. El incendio forestal de Tamarite de Litera está suponiendo la activación de un amplio despliegue de brigadas desde el dispositivo de Infoar, la UME, personal del Gobierno de España y otras comunidades. A este gran dispositivo de medios oficiales, los agricultores están poniendo todo de su parte para salvar el terreno y sus pueblos.

Estos héroes anónimos fueron los primeros en ver y luchar contra el incendio cuando este jueves a las 11.40 se activó el fuego por la chispa de una maquinaria agrícola.

"Empezó a coger fuerza sobre la una del mediodía y estábamos allí bastantes agricultores intentando pararlo con tractores", cuenta Iván Sangregorio, agricultor de Tamarite de Litera y coordinador de la flota de agricultores que se está uniendo para crear cortafuegos.

De esas primeras horas recuerdas la virulencia del fuego: "Intentamos pararlo en los campos abiertos, pero era una zona un poco cerrada. Empezó a soplar mucho el viento y cuando comenzó a dirigirse a la sierra ya no lo podíamos controlar", explica.

Una vez que llegó todo el dispositivo del Gobierno de Aragón, los agricultores han ido siguiendo las instrucciones dadas por parte del Puesto de Mando Avanzado ubicado en Alcampell. Así, este jueves un gran número de tractores de la zona de Tamarite ha estado trabajando hasta las once de la noche para intentar cercar el fuego por la parte norte creando cortafuegos. Mientras otro grupo de agricultores lo hacía por el frente de Fonz.

Ante la continuidad del incendio que por el momento ya cuenta con un perímetro de 4.400 hectáreas, Sangregorio ha estado en el frente durante toda la mañana de este viernes: "Hemos vuelto a hacer el perímetro de al lado de los bosques y estamos intentando controlar la zona", explica.

Así, cuenta que desde el PMA les indican donde ir: "Nos van llamando donde hay un foco activo que se reaviva y vamos a rodearlo como podemos con los tractores", cuenta sobre sus trabajos. Durante esta mañana se han llegado a reunir alrededor de 20 tractores en la zona de Tamarite y Alcampell, y alrededor de 14 se mantienen en la zona al mediodía a la espera de continuar con los trabajos.

A pesar de decir que están "acostumbrados" a combatir el fuego, Iván sostiene que "cuando ocurre una ocasión como esta no da tiempo a pensar": "Te pones a intentar ayudar en lo que puedas y ya está".

Sus trabajos son aún más para valorar porque están viendo cómo pierden su suelo de cultivo: "A mí me ha afectado bastante terreno tanto por el fuego como de cortafuegos que estamos haciendo", lamenta. Así señala que más de un agricultor se encuentra "asustado" por las consecuencias que va a tener el incendio en su trabajo.