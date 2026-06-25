El impacto de la ola de calor en la salud: Aragón registra diez muertos por altas temperaturas, seis en solo un día

El calor no da tregua en Aragón. Desde el pasado fin de semana se ha entrado oficialmente tanto en el verano como en la primera ola de calor del año. Esto vino acompañado de una alerta naranja por altas temperaturas en gran parte del territorio aragonés que se ha mantenido activo hasta este miércoles.

Las consecuencias de las altas temperaturas se pueden agravar más allá de un golpe de calor o falta de hidratación. Según los datos recabados por el Instituto de Salud Carlos III (MoMo), en este periodo estival que comienza a contar desde el 15 de mayo se han registrado 10 muertes atribuidas a las altas temperaturas.

Durante este periodo, el Ministerio de Sanidad ha activado el riesgo medio para la salud ante las altas temperaturas registradas.

El mayor grueso de la incidencia se ha dado en plena ola de calor ya que este martes 23 de junio se tuvo que lamentar el fallecimiento de 6 personas por estas causas. Momento que coincide cuando se alcanzó el pico de la ola de calor antes de comenzar el descenso de intensidad meteorológica. La temperatura máxima se registró a 42,3 grados en Quinto.

En este municipio zaragozano se alcanzó una de las temperaturas más altas del lunes en toda la Península con 42,8 grados. Mismo día en el que se registraron dos fallecidos atribuidos por las altas temperaturas. En el inicio de este fenómeno meteorológico, el domingo, el MoMo registró una muerte por estas características.

De entre los fallecidos por este motivo, seis de ellos son mayores de 85 años. Una franja poblacional que está considerada vulnerable ante las altas temperaturas.

Unas cifras que muestran un agravio respecto al mismo periodo del año pasado en el que desde el 15 de mayo al 23 de junio de 2025 se registraron cinco fallecidos por estas causas.

Durante el periodo estival de 2025, 125 fallecimientos se atribuyeron a las altas temperaturas, 92 de ellos mayores de 85 años.

Cuidado de las personas vulnerables

Desde el Gobierno de Aragón mantienen activo durante el periodo estival el plan de acción para la prevención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud.

De esta forma, recuerdan que los indicios de estar sufriendo un exceso de calor es comenzar a sentir calambres, agotamiento, quemaduras, irritación de piel o temperatura elevada. En el caso de experimentar algunos de estos síntomas recomiendan buscar refugio en la sombra y tomar agua fresca.

Así, se considera síntomas graves alcanzar una temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia. Ante estos casos, llamar directamente al 112.

Ante eventos de calor extremo como los que se están viviendo estos días, se tiene que tener especial vigilancia en la población vulnerable como personas mayores, niños o embarazadas. Por lo que es importante que se mantengan siempre bien hidratados. Evitar además que se expongan en las horas centrales del calor o estar tiempo prolongado en un coche cerrado.

Como prevención y protección es importante seguir unas instrucciones básicas tanto fuera como dentro de casa. En el interior de la vivienda se recomienda cerrar las persianas y ventanas durante el día.

En el caso de estar en el exterior, usar ropa ligera, protegerse la cabeza y aplicar crema solar.