La Ejecutiva de la FAMCP reivindica la colaboración institucional con la creación de la Comisión de Turismo

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha reivindicado la necesaria colaboración institucional entre las diferentes entidades para "el buen hacer" de la nueva Comisión de Turismo.

Así lo ha manifestado el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho y la directora general de Administración Local del Ejecutivo aragonés, Marina Sevilla, en la celebración de la Comisión Ejecutiva de la FAMCP.

Durante la reunión con los miembros de la Comisión, el presidente de la Federación ha agradecido a la Ejecutiva el apoyo y la confianza tras el apoyo unánime para la creación de esta nueva Comisión de trabajo y ha subrayado que estas mesas en común, "nos permitirán obtener herramientas que den equilibrio y oportunidades al territorio".

Para Carmelo Pérez, "es necesario tener líneas de actuación que nos permitan vender al mundo la riqueza histórica, cultural, natural y patrimonial de Aragón. El Turismo ofrece oportunidades de empleo, emprendimiento y actividad económica".

En esta misma línea, Carmelo Pérez ha explicado a los asistentes, las reuniones de trabajo mantenidas, hasta ahora, en diferentes comarcas aragonesas, las cuales, se encuadra dentro de la ruta que la FAMCP está realizando con motivo de creación de su Comisión de Turismo. Unos encuentros marcados por el diálogo y la cooperación institucional. "Es fundamental este tipo de encuentros ya que permiten fomentar y coordinar la cooperación entre entidades".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha agradecido la invitación de la Federación para presidir su Ejecutiva y ha destacado la creación de la Comisión de Turismo como un espacio de cooperación entre administraciones para impulsar una estrategia turística compartida.

Biendicho ha defendido un modelo turístico basado en la calidad, la autenticidad y la desestacionalización de la oferta, capaz de generar riqueza y empleo durante todo el año y de contribuir al desarrollo equilibrado de municipios y comarcas de todo Aragón.

"No queremos competir por ser un destino masificado, sino por ser un destino auténtico", ha afirmado.

Fotografía del encuentro FAMCP

Asimismo, los miembros de la Comisión Ejecutiva han apoyado de manera unánime instar a los operadores de telecomunicaciones y suministros a proceder a la identificación, inventariado y retirada inmediata de todo el cableado aéreo en desuso, cajas de registro deterioradas y postes obsoletos ubicados tanto en las fachadas de los edificios y en la vía pública como en el resto del término municipal, y todo ello en aras de mejorar no solo el ornato y la estética urbana, sino la salud y seguridad ciudadana.

En esa misma línea, desde la FAMCP se dará traslado de dicho acuerdo a las operadoras de telecomunicaciones, a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón y a la FEMP.

Previamente a la celebración de la Comisión Ejecutiva, el consejero Luis Biendicho ha firmado en el Libro de Honor de la FAMCP y ha mantenido un encuentro con el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, la vicepresidenta, Yolanda Sevilla, el secretario general, Eduardo Gallart, y la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla.