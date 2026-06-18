José Manuel Durao Barroso: "Europa no puede ser un adolescente político esperando a que EEUU venga a defenderla"

Zaragoza se convierte esta semana en el centro del debate sobre ‘el mundo que viene’. En el marco del 150º aniversario de Fundación Ibercaja, líderes mundiales de todo el planeta se dan cita en la capital aragonesa para debatir sobre el destino de las naciones y las relaciones internacionales, en un tiempo de incertidumbre global.

El encargado de abrir este Congreso ha sido José Manuel Durao Barroso, primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004 y presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014. En su intervención, ha llamado a redefinir la situación del viejo continente en el entorno político, frente a grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China.

En este sentido, el líder portugués ha invitado a la Unión Europea a que deje de ser “un adolescente político” que espera que “EEUU venga a defendernos”, para dejar de estar ante un “chantaje permanente”.

“No es porque queramos la guerra. La UE no tiene ambición de invadir países, sino a la defensiva. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando recibí el Nobel de la Paz en nombre de la Unión Europea. Si no nos dotamos de capacidad de defensa, estamos sobre un chantaje permanente y no tendremos protección ante nuestros valores”, ha afirmado.

Y es que, a su juicio, Europa tiene ahora a una Rusia “más agresiva” y unos Estados Unidos “más imprevisibles”, por lo que debe centrarse en “hacer sus deberes”.

“No es culpa de Trump que Europa no haya concluido el mercado interior, no es por causa de Trump que no tenemos una unión bancaria completa, no es por causa de que no tenemos una unión de mercado de capital market o que no tenemos más competitividad”, ha incidido.

Pero para sacar adelante esos “deberes”, Durao Barroso reconoce que es muy difícil lograr la unanimidad entre los 27 países miembros, por lo que propone el uso de las cooperaciones reforzadas (previstas en el artículo 20 del tratado), un mecanismo que permite que al menos nueve países pueda avanzar e implementar medidas conjuntamente, manteniendo la puerta abierta para que el resto se una en el futuro.

Ucrania, Israel y Trump, las causas de la tensión internacional

Sobre las causas inmediatas para la actual situación mundial, Barroso ha señalado la guerra en Ucrania, “la mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, y ha subrayado que ha cambiado la situación geopolítica tanto de Rusia como de China, al tiempo que ha recordado la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN tras la invasión.



En relación con el conflicto en Oriente Medio, ha afirmado que el ataque terrorista de Hamás contra Israel en 2023 tenía como objetivo desencadenar una reacción y ha puesto el foco en Irán, al señalar la complejidad del conflicto y la falta de condiciones para una paz estable en la región, al considerar que las causas estructurales siguen presentes.



"No tengo confianza ninguna en el acuerdo de paz porque las causas del conflicto siguen ahí. Los actores principales deben tener capacidad entre ellos mismos para encontrar una solución y, ahora mismo, no hay voluntad alguna", ha denunciado.



También ha incluido la reelección de Donald Trump como un elemento clave del nuevo escenario internacional, ya que Estados Unidos es todavía la principal potencia mundial y los cambios en su política tienen un impacto global, con una alteración de la diplomacia y de las relaciones con aliados tradicionales.



"Trump ha cambiado la gramática de la política y el conjunto de los principios generales del funcionamiento político, la comunicación y la diplomacia. Critica más a sus aliados, como Canadá o Europa, que a Rusia por ejemplo", ha sostenido, además de afirmar que "en medio de las macroestructuras, hay hombres, como Putin o Trump, que toman decisiones que pueden ser trágicas".

La inmigración, “necesaria e indispensable”

Durante esta intervención, el ex primer ministro de Portugal ha reivindicado la necesidad de la inmigración para Europa, tildándola incluso de “indispensable” para el mantenimiento de los sistemas de Seguridad Social, como contrapeso a los problemas demográficos del continente.

Sin embargo, Durao Barroso asume que los países están poniendo límites al “multiculturalismo”, e incluso las sociedades europeas que tradicionalmente han sido más tolerantes se están oponiendo a integrar a personas que provienen de otras etnias y religiones, lo que provoca el auge de los partidos con políticas antiinmigración.

“Estados Unidos fue el gran ejemplo y referente en integración y ahora tiene una política extremamente restrictiva. La mayoría de nuestros países europeos vivió un consenso de las fuerzas moderadas, de centro-izquierda y centro-derecha, pero ese consenso se rompió y ahora no tenemos idea de qué puede pasar en el futuro. Por eso hay una fragmentación geopolítica entre los países, pero hay también dentro de ellos”, afirma.

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