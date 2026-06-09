Alberto Izquierdo (PAR) descarta renunciar a su puesto de asesor de Azcón y convocará Ejecutiva a finales de mes

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, descarta renunciar a su puesto como asesor de Jorge Azcón. En los últimos días han surgido críticas internas tanto en el seno del Partido Aragonés como del PP, pero según ha podido saber EL ESPAÑOL, el líder aragonesista mantiene su hoja de ruta.

Decenas de alcaldes del PP de Teruel han llegado a amenazar al líder conservador con dimitir si no da marcha atrás, pero en estos momentos, nada parece indicar que esto vaya a suceder.

En lo que respecta al PAR, Izquierdo convocará a los suyos a finales de mes para abordar la complicadísima situación económica del partido, que amenaza su presente y futuro tras cerca de 50 años de historia. Será una Ejecutiva en la que, polémicas aparte, se aprobará el presupuesto de la formación y su cuenta general.

Hasta entonces, cuentan quienes han coincidido con Izquierdo estos primeros días, su idea es mantener un perfil bajo.

A punto de cumplir una semana en el cargo, los hay que siguen sin salir de su sorpresa.

Las funciones

Aunque tiene despacho en el Pignatelli, el papel del presidente del PAR en calidad de persona de confianza de Jorge Azcón le llevará a estar allí donde se le necesite.

Los primeros días han sido de adaptación.

Pese a que con el PP la relación es buena, había mucha expectación por ver cómo reaccionaba Vox.

Hasta ahora parece haber imperado el respeto, sin que hayan trascendido roces o polémicas con el nuevo asesor.

La posibilidad de que Izquierdo hubiese fichado como director general y no como asesor no parecía entrar en los planes de ninguna de las partes.

Esta fórmula le habría 'atado' a una Consejería, cuando lo que Izquierdo quiere -al menos así lo trasladó en las primeras entrevistas que concedió tras confirmarse su fichaje- es ayudar a implantar políticas de centro y aragonesistas independientemente del departamento.

Futuro por definir

Los afines al presidente aragonesista achacan el "ruido" de las últimas semanas a la izquierda -interesada en "mover el avispero" para evitar una eventual alianza que se lo pusiera más complicado en las elecciones-, y consideran que no hay nada que vaya en contra de los estatutos actuales del partido.

En este sentido, se preguntan qué ha cambiado respecto a hace seis meses, cuando el PAR tenía cinco directores generales en el Gobierno de Jorge Azcón.

Lo que sobrevuela con el fichaje de Alberto Izquierdo es un posible acuerdo entre PP y PAR de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 y las generales.

En estos momentos no se puede descartar ninguna fórmula, desde que el PAR pase a formar parte del PP a que ambos partidos concurran en coalición o terminen tomando caminos separados.

La clave de este sorprendente fichaje ha estado en la buena sintonía personal existente entre Izquierdo y Azcón, y esa será la clave de lo que suceda a futuro.

Por ahora tampoco hay plazos que aclaren el horizonte de los aragonesistas. Todo dependerá, en gran parte, de cómo salga este primer acercamiento.