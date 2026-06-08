La reliquia del obispo de Teruel que lleva el Papa León XIV en su viaje a España: "Es un gesto cargado de significado"

El Papa León XIV lleva apenas tres días en España, pero su visita ya está dejando numerosos gestos cargados de simbolismo. Algunos de ellos, además, con un marcado acento aragonés.

Después de encomendarse este lunes a la Virgen del Pilar en el Congreso de los Diputados, y de protagonizar junto a la aragonesa Teresa Perales uno de los momentos más emotivos de su gran acto civil en el Movistar Arena, ahora el foco se traslada a Teruel.

El Santo Padre ha querido llevar consigo durante su estancia en España un símbolo muy especial vinculado a la capital turolense.

Se trata de una reliquia del beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel y mártir de la persecución religiosa durante la Guerra Civil española, que León XIV porta en su cruz pectoral.

La noticia ha sido recibida con emoción en la ciudad. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado el significado de este gesto y el vínculo que mantiene viva la memoria de una de las figuras más importantes de la historia reciente de la diócesis.

"Hay símbolos que hablan por sí solos y que nos recuerdan la huella que Teruel ha dejado en la historia", escribía la alcaldesa en sus redes sociales.

La regidora turolense aseguró sentir "un profundo orgullo" al conocer que el Pontífice ha elegido llevar una reliquia de quien fue obispo de Teruel entre 1935 y 1939.

Para Emma Buj, la figura de Polanco continúa representando "un legado que honra a Teruel y trasciende nuestras fronteras".

Además, considera que el hecho de que León XIV lleve consigo esta reliquia durante su visita a España posee un valor simbólico muy especial.

"Que el Papa lleve consigo esta reliquia durante su viaje a España es un gesto cargado de significado y una hermosa forma de mantener viva la memoria de quien dio su vida por sus creencias y por las personas que le fueron confiadas", afirma.

¿Quién fue Anselmo Polanco?

Anselmo Polanco fue obispo de Teruel entre 1935 y 1939 y está considerado una de las figuras más relevantes de la historia de la Iglesia turolense.

Durante la Guerra Civil española permaneció en la ciudad junto a los fieles de su diócesis. Tras la toma de Teruel por el Ejército republicano en 1938, fue detenido y permaneció prisionero durante casi un año.

Finalmente, fue fusilado el 7 de febrero de 1939 (a los 58 años) en Cataluña. Por este motivo, la Iglesia católica lo considera mártir y posteriormente fue beatificado.

Décadas después de su muerte, su figura continúa muy presente tanto en Teruel como en la Iglesia católica. Un legado que, con este gesto, León XIV ha querido recordar y poner en valor durante su visita a España.