Cristian Abad, el aragonés que fabrica máquinas arcade para famosos: "Hice una de Tiburón y Spielberg me dio like"

La nostalgia de los años 80 ha logrado que Cristian Abad, vecino del municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza), y sus máquinas arcade se conviertan en las más populares entre los famosos de España.

Todo comenzó como el sueño de "un adolescente que quería tener una máquina recreativa en casa" y ha terminado convirtiéndose en un fenómeno que ha llamado la atención de los actores y deportistas más conocidos de España.

El zaragozano es ingeniero de telecomunicaciones y lleva más de 20 años diseñando y fabricando máquinas arcade que hoy decoran estudios de cine, casas de famosos y colecciones privadas.

"En los años 80 y 90 tener una máquina arcade en casa era prácticamente imposible", recuerda, y explica que "por tamaño, por precio y por materiales era algo al alcance de muy pocos".

Es por eso que empezó a cumplir su sueño con sus propias manos. "Empecé modificando una consola y poco a poco fui creando mis propias máquinas", afirma.

Y es que, lo que para muchos parece simplemente "un mueble para jugar", para Abad es "una auténtica obra de arte". Sobre todo porque, con el paso de los años sus diseños han pasado a ser de alto calibre y complejidad artística.

Todas sus creaciones están basadas en films que han hecho, de una manera u otra, historia en el mundo del cine. Y, de entre todas sus obras, hay una que ocupa un lugar especial.

Se trata de una máquina inspirada en la película Tiburón, que cuenta que llegó a captar la atención del propio Steven Spielberg.

"Fue una locura. Cuando publiqué la máquina en redes sociales, Steven Spielberg le dio 'like'. Para mí fue increíble", recuerda.

Cristian Abad junto a la máquina arcade de Tiburón. Redes Sociales Zaragoza

La recreativa estaba diseñada para recrear el ambiente tan característico de la película. "Incorporaba madera envejecida, un mástil similar al del barco Orca y una cabeza de tiburón impresa en 3D que parecía atravesar el mueble", explica.

"Yo no veo estas máquinas solo como máquinas de videojuegos. Son representaciones artísticas. Intento plasmar una historia y una estética concreta en cada proyecto", señala.

Los regalos de Broncano y Álex de la Iglesia

Su trabajo llamó la atención de numerosas figuras del cine y la televisión. Entre ellas, el director Álex de la Iglesia y el actor Santiago Segura.

Precisamente fue para ellos uno de sus proyectos más conocidos: una máquina basada en El día de la Bestia, que hoy se encuentra en las instalaciones de Pokeepsie Films.

"Fue un auténtico honor. Es una de las películas más importantes del cine fantástico español y poder rendirle homenaje de esta manera fue algo muy especial", afirma.

A raíz de este regalo, la relación con Álex de la Iglesia fue a más. Fue su primer contacto con el mundo de la fama del español y, a raíz de este trabajo, su lista de contactos se expandió a lo grande.

Sus creaciones han llegado incluso hasta el programa La Revuelta. "Con motivo del estreno de la serie 1992 en Netflix, Álex iba a ir al programa de Broncano y me encargó una recreativa personalizada para regalársela", cuenta.

"Me llamó con muy poco margen. Tuve que hacerla en cuestión de días, prácticamente contrarreloj. Pero el resultado fue espectacular. Me inspiré en la estética de la Expo de Sevilla de 1992, en los colores y recuerdos que tenía de aquella época", recuerda.

Barbie, Regreso al Futuro y los Cazafantasmas

Las películas, sobre todo de los años 80, son una fuente constante de inspiración para Abad. Entre sus trabajos destacan máquinas basadas en Regreso al Futuro, Pesadilla en Elm Street, Los Cazafantasmas o Alien.

Una de las más llamativas fue una recreativa dedicada a Barbie que creó para un directivo de Mattel España. "Al principio pensé que una máquina arcade de Barbie podía no encajar, pero decidí apostar por la estética retro de los años 80 y quedó espectacular", explica, detallando que, incluso, le añadió un expositor de muñecas a la máquina.

Y es que, si algo llama la atención de sus creaciones es su originalidad. Por ejemplo, cuenta que su versión de Regreso al Futuro incluía incluso un condensador de flujo funcional con iluminación y efectos visuales inspirados en la película.

A pesar de la repercusión de sus trabajos, Abad insiste en que no se dedica profesionalmente a ello. "Esto sigue siendo un hobby. Mi trabajo es la ingeniería de telecomunicaciones. Hago las máquinas en mi tiempo libre", dice.

Y, precisamente esa dedicación artesanal requiere un tiempo y una producción limitados. "Cada proyecto requiere semanas de diseño, pruebas y fabricación. Normalmente puedo hacer una máquina al mes. Como mucho unas doce al año", asegura.

En cuanto a los precios, explica que una máquina arcade estándar tiene un precio aproximado de "unos 800 euros". "Sobre todo es mano de obra y materiales", detalla.

Pero cuando ya se añaden elementos adicionales, como la máquina de tiburón que llevaba dentro una nevera, "son elementos modulares que van sumando al precio", confirma.

La demanda, sin embargo, no deja de crecer. De hecho, asegura que ya tiene comprometidos todos sus proyectos de 2026 y buena parte de 2027.

Cristian Abad junto a la máquina arcade de Barbie. @cris_arcades Redes Sociales

Otra de las características que diferencia sus creaciones es que nunca repite un modelo. "Cada máquina es única. La hago una sola vez y no vuelvo a fabricar otra igual. Cuando termino el diseño artístico destruyo los archivos para que no pueda reproducirse exactamente", señala.

Esa exclusividad es precisamente lo que ha seducido a numerosos clientes, algunos de ellos muy conocidos, cuyos nombres no puede revelar por acuerdos de confidencialidad.

"Hay deportistas, actores, cantantes y gente de televisión. Muchas veces empiezas haciendo una máquina y acabas haciendo una amistad", asegura.

Mientras trabaja en nuevos proyectos, que todavía no puede desvelar, Cristian Abad sigue dedicando sus noches y fines de semana a construir las recreativas con las que soñaba cuando era un niño.

"Lo mejor de todo es ver cómo una idea que dibujas en un papel acaba convirtiéndose en algo real. Esa sensación sigue siendo tan emocionante hoy como hace veinte años", concluye.