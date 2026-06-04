La Guardia Civil detiene tras varias horas huido a un hombre por el crimen de Caspe: intentaba huir monte a través

La Guardia Civil detiene al presunto culpable de la muerte de un joven en Caspe Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre presuntamente implicado en la trágica pelea ocurrida la pasada noche en Caspe, durante la que un joven de 27 años falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Pasadas las 22.30 de este miércoles, se recibió una llamada de colaboración ciudadana en Guardia Civil comunicando que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en la plaza de Aragón de esta localidad zaragozana, que estos días duplica su población por la recogida de la fruta.

Hasta la zona se desplazaron de inmediato efectivos de Guardia Civil y personal sanitario que localizaron a un joven tumbado en el suelo inconsciente.

A pesar de las maniobras para tratar de reanimarlo esta persona falleció, siendo trasladado su cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para efectuarse la correspondiente autopsia.

El fallecido es un joven de 27 años, natural de Valencia, que actualmente residía en Caspe.

Acto seguido, la Guardia Civil estableció un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar.

El dispositivo que fue ampliado conforme transcurría la jornada. En él han participado agentes de diferentes especialidades trasladadas a la zona.

Gracias a este amplio operativo, a 14.30 horas de este jueves se ha localizado con medios aéreos a un varón, presuntamente implicado en los hechos descritos, el cual trataba de huir monte a través, por una zona próxima a la A-230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por efectivos que participaban en el dispositivo.