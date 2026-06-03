"Incertidumbre total" con los pisos financiados con fondos UE: el plazo acaba el día 30 y no hay prórroga confirmada

Los pueblos en los que se está construyendo vivienda de alquiler asequible con fondos europeos miran estos días preocupados al calendario. Los pisos no llegarán "ni de lejos" al 30 de junio y a menos de un mes de que termine el plazo, nadie ha confirmado una prórroga.

Todo apunta a que la habrá y a que las ayudas no se perderán, pero el territorio necesita "respuestas". Las lleva reclamando desde hace meses, sin que hasta el momento haya habido una confirmación oficial por parte del Gobierno de Aragón, el Ministerio o la propia Unión Europea.

A poco más de cuatro semanas de que expire el plazo inicial de la UE, algunas de las promociones ni siquiera llegan a la categoría de 'esqueleto'. Las hay que se han ido encontrando problemas en el camino, con licitaciones desiertas que obligaron a volver a sacar los concursos.

Es el caso de Aínsa, uno de los municipios más turísticos de la Comunidad.

Como puede verse en la imagen que acompaña a esta información, sobre el terreno se levanta ya un edificio. ¿El problema? Que no es el que debe construirse con fondos UE, sino uno de titularidad privada.

El de Suelo y Vivienda de Aragón es el solar contiguo, en el que sigue sin haber atisbo de que allí vaya a haber viviendas a corto o medio plazo.

La superficie, de 559 metros cuadrados, se sitúa en el polígono XII de la calle del Río Cinca, una de las zonas que se vio afectada por el mazazo de la crisis económica.

Una vez se ejecute el proyecto acogerá 22 viviendas públicas de alquiler, un alivio para una localidad que tiene cada vez más problemas para satisfacer la creciente demanda de vivienda.

Para levantarlas contaban con 890.000 euros de fondos UE, una subvención que terminaron cediendo al Gobierno de Aragón al verse incapaces de asumir los más de 3 millones de euros que cuesta el proyecto, en el que se lleva trabajando desde el último Gobierno de Javier Lambán.

Para ellos, se trata de una obra de enorme trascendencia, dado que si se quiere garantizar la vida y las oportunidades en el mundo rural hay que poder ofrecer viviendas donde alojarse. "Este es un primer paso", defienden.

El propio alcalde de la localidad, Enrique Pueyo, confirma que se está trabajando sobre el terreno, pero que nada más han sabido sobre el incierto futuro de las ayudas europeas.

En Aínsa, las máquinas tardaron en ponerse 'manos a la obra'. La licencia previa se concedió ya el pasado verano, pero el grueso de las tareas no comenzó hasta el pasado mes de febrero, a cuatro meses del 'pitido final'.

Esas primeras semanas se centraron en los pilotajes, algo que chocó, ya que no han sido necesarios en ningún otro edificio del término municipal.

Desde entonces se ha ido avanzando, pero un bloque de estas características no se construye de la noche a la mañana. "Desde la empresa nos dicen que hacen lo que pueden", reconocía el regidor en marzo, cuando ya era público y notorio que no iban a llegar a tiempo.

Este caso no es el único, ya que otros puntos de la Comunidad como Boltaña también se han visto superados por los plazos marcados desde Bruselas.

Negociaciones y ¿novedades?

Los regidores consultados admiten nerviosismo y confían en que los proyectos en marcha se puedan terminar independientemente de que estén acabados o no antes del inminente 30 de junio.

En este sentido, recuerdan que en el camino ha habido incontables dificultades, desde el alza de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania hasta la guerra arancelaria y la reciente guerra en Irán.

Todos estos factores han acabado encareciendo las materias primas y el propio combustible, un repunte que ha trastocado los presupuestos iniciales.

Desde el Gobierno de Aragón confirman que, en lo referente al futuro de las ayudas, hay movimientos y que no se descartan novedades en las próximas fechas.

"Se está pendiente de análisis y de algunas respuestas que tienen que llegar", explican desde el Departamento de Fomento de Octavio López.