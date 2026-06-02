Aragón planta a Sánchez y no irá a la bilateral sobre financiación autonómica: "Es imposible que salga"

Uno de los últimos consejos de Política Fiscal y Financiera. E. E.

Aragón plantará al Ministerio de Hacienda de Arcadi España y no acudirá a la bilateral que se convocará en las próximas semanas para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ve "imposible" que la propuesta salga adelante a 11 meses de las elecciones municipales y con un Gobierno sin apenas apoyos parlamentarios.

"Solo hay que ver lo ocurrido con la condonación de la deuda. Parecía que iba a ser de un día para otro, pero han pasado dos años y no se ha movido un papel, son brindis al sol", ha aseverado.

En su opinión, el 'melón' de la nueva financiación merece un diálogo sosegado. "En las circunstancias actuales del país no se dan. Nosotros apostamos por ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera a juntarnos a hablar entre todos para buscar un buen sistema de financiación. A eso sí estaremos dispuestos", aclaraba.

El punto de partida es el peor posible. Según Bermúdez de Castro, el acuerdo con Cataluña es "muy lesivo" para los intereses de Aragón.

Especialmente teniendo en cuenta que no se puede extender al conjunto de los españoles.

"El sistema de financiación se debe reformar entre todos. Si el Gobierno no es capaz de presentar y aprobar unos presupuestos, ¿alguien se cree que va a sacar adelante una reforma de la financiación?", se preguntaba.

El 'quid' es que cada región tiene sus particularidades. "No nos parecemos en nada a Valencia o a Madrid. Por separado no nos vamos a sentar", remarcaba.

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