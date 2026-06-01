El PP denuncia falta de "transparencia" sobre el dinero de la venta de tiques de las fiestas populares de Gallur

La oposición critica que la alcaldesa (PSOE) maniobró para que la moción en la que buscaban explicaciones no llegara a pleno.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gallur ha denunciado públicamente la decisión de la Alcaldía de impedir el debate en el pasado pleno municipal de una moción presentada por el Partido Popular relativa al control, regularización y transparencia de los ingresos obtenidos mediante la venta de tiques y vales en comidas populares, festejos y actividades organizadas por el Ayuntamiento.

La portavoz del grupo popular, Marian Izquierdo, ha calificado la situación como “un hecho de enorme gravedad democrática” y ha advertido de que la actuación del equipo de gobierno podría vulnerar los derechos fundamentales de los concejales de la oposición recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española.

“La función de la oposición es fiscalizar, controlar y proponer mejoras en la gestión municipal. Lo que no puede hacer un alcalde es impedir que se debatan aquellas cuestiones que le resultan incómodas”, ha afirmado.

La moción registrada por el Partido Popular tenía como finalidad establecer mecanismos que reforzaran la transparencia, la seguridad jurídica y el control financiero de determinados ingresos municipales derivados de actividades festivas.

Según señala el grupo popular de Gallur, se trata de una iniciativa que, además, se fundamentaba en las advertencias realizadas por el propio Secretario-Interventor municipal.

A lo que añaden que el informe técnico municipal reconoce expresamente cuestiones "tan preocupantes" como la inexistencia de un título habilitante válido para determinados cobros, la posible nulidad de pleno derecho de algunos ingresos, la ausencia de controles suficientes sobre el manejo de efectivo, la falta de trazabilidad documental y la existencia de riesgos para la adecuada protección de los caudales públicos.

“Lo más sorprendente es que en lugar de debatir soluciones para corregir estas deficiencias, el equipo de gobierno ha optado por impedir directamente que el asunto llegue al Pleno”, ha señalado Izquierdo.

Además, la portavoz popular ha denunciado una segunda irregularidad en la tramitación de la iniciativa.

“La moción fue presentada por la vía de urgencia y el reglamento establece claramente que corresponde al Pleno pronunciarse sobre esa urgencia. Sin embargo, ni siquiera se ha permitido que los concejales voten si la moción debía debatirse o no”, ha denunciado.

A juicio del Partido Popular, esta actuación supone una limitación injustificada de las funciones de control y fiscalización que corresponden legítimamente a la oposición.

“No se está impidiendo únicamente el debate de una propuesta política, se está impidiendo que los representantes de los vecinos ejerzan plenamente sus funciones democráticas”, ha subrayado.

“La democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. También consiste en permitir que exista debate, control y transparencia dentro de las instituciones. Cuando se intenta impedir ese debate quienes pierden son todos los vecinos de Gallur”, ha manifestado.

Por todo ello, el grupo popular estudiará las acciones legales y administrativas oportunas para garantizar el respeto a los derechos de la oposición y la defensa de la transparencia en la gestión de los recursos públicos municipales.

“Lo único que pedíamos era debatir medidas para mejorar el control de los fondos municipales. Si alguien considera que esas medidas no son necesarias, que lo defienda públicamente en el pleno. Lo que resulta inaceptable es impedir directamente que se produzca el debate”, ha concluido Marian Izquierdo.