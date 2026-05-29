El parque del Agua de Zaragoza recupera una de sus propuestas estrella de ocio: guerras láser y merienda para todas las edades

El parque del Agua de Zaragoza recuperará una de sus propuestas estrella de ocio. La empresa Blazar Game Center SL cogerá el testigo del icónico Quasar Élite y se pondrá al frente del láser tag de la Expo.

La compañía aprovechará las instalaciones ya existentes, un laberinto real con efectos especiales de luz y sonido que permitirá enfrentarse por equipos y pasar un buen rato en familia o con amigos.

Allí se podrán organizar desde fiestas infantiles a cumpleaños y comuniones, despedidas de soltero o sesiones de 'team building' para empresas.

El objetivo de este juego, explican desde Blazar Game Center en su oferta, no es otro que acertar con un puntero láser emitido por la pistola en el chaleco del rival y alcanzar la mayor puntuación personal y de equipo.

La dinámica implica desactivar al contrario y atacar las bases enemigas, lo que requiere de una buena coordinación entre los participantes y estrategia de equipo.

Las instalaciones, al detalle

En cuanto a las instalaciones, la actividad se desarrolla en dos salas de juego que puede convertirse en una única de gran capacidad para adaptarse a las necesidades de los diversos tamaños de grupos que quieran participar, con un aforo máximo de 28 participantes.

Existe una sala multiusos con futbolín que es utilizada para recibir eventos de empresas como presentaciones de productos o reuniones y para servir las meriendas a los niños que celebren los cumpleaños, lo que se complementa con una zona de hostelería.

Al tratarse de la misma actividad que la realizada hasta el momento, los equipos y el mobiliario serán los mismos con los que había estado funcionando.

En materia de accesibilidad, se garantiza que las personas en silla de ruedas podrán jugar y en el apartado ambiental, se promete la progresiva transformación de los tubos de iluminación blanca de los techos de la zona de cafetería y los tubos negros en zona de laberintos a iluminación LED, lo que supondrá un mayor ahorro en consumo eléctrico.

La oferta

La de Blazar Game Center ha sido la única propuesta que se ha presentado al concurso lanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue trabajando para devolver a la vida las ruinosas concesiones de la Expo 2008.

En ella se compromete a pagar un canon anual de 18.505 euros y a abrir al menos 144 días al año.

Para el devengo del canon se establece un periodo de carencia de 6 meses desde el inicio de la concesión para el supuesto que el concesionario tenga que realizar obras para la puesta en funcionamiento de la actividad. Sin perjuicio de ello, dicho periodo finalizará y, en consecuencia, comenzará el devengo del canon, en el momento que se dé inicio a la actividad, exponen desde el Consistorio.

La compañía ha obtenido un total de 82 puntos de 100 posibles.

Aunque los documentos del Ayuntamiento no especifican cantidades, el propio análisis de la mesa de contratación garantiza "precios competitivos" con packs que incluyen partida + merienda, además de descuentos para colegios e institutos entre 10%- 20% en función del volumen de asistentes.

Además, en verano, estas mismas bonificaciones se podrán aplicar también a campus y campamentos urbanos.

La vigencia de la concesión, tal y como establece la cláusula cuarta del Pliego, será de 15 años que empezarán a contar el día siguiente a la firma del documento administrativo de formalización, teniendo carácter improrrogable.